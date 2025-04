Antonio Jesús Rodríguez tiene 55 años y lleva desde los 19 dedicado al campo, desde que se hiciera cargo de las tierras que llevaba su ... padre. Ahora, toma el relevo de Natalia García-Camacho al frente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.

–¿Cómo llega al cargo?

–Estuve vinculado durante 16 años al Consejo Rector, 12 como vicepresidente y dos de presidente, tras ser vocal. En esta legislatura he estado desvinculado, pero Natalia García-Camacho me informó de que me habían propuesto porque ella lo quería dejar. No tenía mucha intención de serlo, pero decidí echar una mano a la asociación.

–¿Cómo lo afronta?

–Con cierta responsabilidad por lo que supone el cargo. Es un sector que conozco y sé lo que conlleva, con críticas por muchos asuntos en los que la asociación no tiene competencia. En cualquier caso, seguiremos la línea que siempre ha llevado la asociación, tratando de ser más incisivos en los problemas que nos trasladen agricultores y ganaderos. Apoyaremos esas reivindicaciones que, en lo local, se centran sobre todo en el mantenimiento de los caminos y temas pendientes desde hace años como el Regajo o Arroyo del Campo.

–Se mantiene la misma línea.

–Siempre nos hemos movido en unos cauces de diálogo y buen trato con todos los estamentos. No es una entidad que se caracterice por ser belicosa, al revés.

–¿Qué balance hace de paso de Natalia García-Camacho por la asociación?

–Es una joven muy trabajadora y que, además, ha dado una cara femenina a la asociación, que le hacía falta. En mi caso, no tengo pensado llegar al final del mandato porque lo que quiero es que llegue una cara joven. Me gustaría tener 25 años y otro espíritu; por eso, lo suyo es que aquí esté una persona joven y ella en este tiempo ha trabajado muchísimo, sobre todo con Feval, y sin dejar nunca de lado los problemas y las reivindicaciones. Además, ha dejado superávit en las cuentas de la asociación, algo que me gustaría también hacer a mí.

–Se ve como un presidente de transición.

–Eso lo tengo claro. No soy muy mayor, pero las personas cuando cumplen cierta edad tienen que dejar paso a la gente joven.

–¿Cómo se presenta este 2025?

–Será un año de incertidumbre. De momento, parece que va a ser malo, porque no llueve y hay pocas esperanzas de lluvia. Por cultivos, ha habido una bajada importante en el precio del aceite y se prevé que también descienda el precio del tomate en la próxima campaña. En cuanto al maíz, está bajo mínimos, al igual que el arroz, que está de capa caída porque los precios que se están dando son prácticamente cambiar dinero en el mejor de los casos. Únicamente ha subido algo el cereal, pero es producto de que no llueve y esto hace que se incremente el precio del cereal que está almacenado.

–Al margen del agua, los otros problemas clave para el sector son mano de obra y relevo generacional, ¿no?

–En cierta manera van de la mano. En cuanto al relevo generacional, porque no toda la gente quiere estar en el campo; y en mano de obra, por supuesto, la gente tampoco quiere trabajar en el campo. En otros lugares, se cubre con personas inmigrantes, pero no ocurre aquí como en otras zonas de España.

–¿Trabaja en ello la asociación?

–Sí, incluso se planteó hacer una bolsa de trabajo, algo que no sé si sigue vigente y podría ser interesante. Hay cultivos que aquí no se ponen muchas veces por falta de mano de obra, como el brócoli, que lo ponen pocos agricultores y porque tienen unas cuadrillas ya fijas. Es un gran hándicap, por lo que la mecanización cada vez va más en auge.