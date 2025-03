«Tiene narices que tengamos que reivindicar que queremos producir como Marruecos»

Dolorido, tras los golpes que le propinaron los antidisturbios en Madrid, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, considera que la jornada reivindicativa ... del miércoles en la capital de España fue histórica. « ¿Alguna vez han entrado en Madrid 600 tractores y 800 se han quedado a las puertas?», se pregunta.

–¿Qué pide el campo?

–Solucionar los problemas que arrastramos y que no se solucionan. Al revés, se van agravando. La PAC es enrevesada, cada vez con menos ayudas y esas ayudas se dirigen a compromisos que nada tienen que ver con la agricultura. A esto le sumas la competencia desleal que sufren los agricultores con la importación masiva de países terceros con unas condiciones de producción que en España no se permiten y la ley de la cadena alimentaria que no funciona. Todos estos problemas están llevando a las movilizaciones.

–Son reivindicaciones que vienen de atrás, ¿por qué las protestas llegan ahora?

–A las manifestaciones de 2020, el Ministerio respondió con la ley de la cadena alimentaria, pero se ha comprobado que no funciona y que seguimos igual.

–¿Afecta esa competencia desleal en Extremadura?

–Tenemos sin vender el arroz, porque entra en el mercado arroz de Myanmar de mucha peor calidad y mucho más barato. Lo mismo con el maíz, que llega de Ucrania en unas condiciones con las que aquí no lo podemos producir. Tiene narices que estemos reivindicando que queremos producir como Marruecos.

Politización «No hay color político cuando 20 agricultores se juntan en la rotonda de Almoharín»

–¿Qué problema tiene la ley de la cadena?

–El Ministerio está mintiendo, porque la ley recoge que los contratos deberán reflejar el precio y que ese precio en ningún caso será inferior a los costes de producción. Una cláusula de esa ley marca que el Gobierno tiene un plazo de seis meses para publicar los criterios de cara a establecer los costes de producción. El Gobierno ha incumplido ese plazo de seis meses. No hay sanciones por incumplimiento de precios mínimos, porque no hay criterios.

–¿Qué critican de la PAC?

–La PAC es un marasmo burocrático. Es muy complicado pedir las ayudas, porque los agricultores no la entienden. Además, las ayudas cada vez son menores y los compromisos que nos ponen para acceder a ellas muchas veces superan el importe de la ayuda misma. El objetivo debe ser que la política agraria sea política agraria y si luego queremos hacer una política medioambientalista, pues la hacemos, pero no mezclemos. Porque si mezclamos pasa lo que pasa, que un litro de aceite vale doce euros.

–¿Cuáles serán los siguientes pasos?

–No queremos estar en la continua bronca. Vamos a esperar a los acuerdos del lunes del consejo de ministros. El resto de países europeos también han visto a sus agricultores en las calles. Presentaremos a los partidos y en el Parlamento Europeo una propuesta de modificación de la ley de la cadena alimentaria, la obligatoriedad de que los acuerdos comerciales con países terceros lleven implícita la cláusulas espejo y la simplificación de la PAC.

–¿Las movilizaciones vienen de la extrema derecha?

–En la manifestación del miércoles algunos decían que fuéramos a la calle Ferraz para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. No fuimos. Ese no era el objetivo. Hay grupos minoritarios que en estos movimientos siempre intentan arrimar el ascua a su sardina. Cuando se juntan veinte agricultores en la rotonda de Almoharín no hay color político. Querer desvirtuar la reivindicación dándole un matiz político es una torpeza por parte del Gobierno.

Dos semanas de movilizaciones. ¿Se esperaba este seguimiento de las protestas?

Nosotros aprobamos la manifestación que hicimos el miércoles 21 en diciembre. Lo hicimos con mucha antelación, porque sabíamos que una vez que los agricultores empezasen a recibir las ayudas de la PAC, iba a haber un descontento general. No creímos que iban a salir grupos espontáneos con tanta virulencia, pese a que el malestar se estaba enquistando. Pensamos que las protestas iban a estar canalizadas por las organizaciones agrarias y no que los agricultores iban a pasar por encima de Asaja y de UPA. Estas organizaciones llamadas representativas han estado torpes y se han sumado tarde. La disconformidad que hay entre los agricultores con esas organizaciones es una de las causas para que La Unión juntase en Madrid agricultores de otras organizaciones agrarias. Fuimos capaces de encauzar en Madrid las protestas de todo el campo.