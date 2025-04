«Cada vez que modifican la PAC siempre hay una reducción»

Plácido Javier Hurtado Muñoz, natural de Don Benito, hace un alto en su mañana de trabajo a bordo de su tractor en una parcela a ... escasos kilómetros del municipio dombenitense. Es tiempo de arar la tierra para una campaña de cereal que mantiene la misma sensación de incertidumbre que el campo arrastra durante todo el 2022.

–¿En qué punto de la campaña se encuentra?

–En esta época estamos arando la tierra un poco para poder realizar la siembra del cereal, porque es lo que podemos echar ahora por las circunstancias actuales. Yo normalmente sí que siembro cereal, tengo algo de secano y ya como alternativa tenemos también algo de riego.

«Después de más de 20 años en la agricultura, no hay marcha atrás, pero la incertidumbre es muy grande»

–¿Cómo afronta la campaña?

–Es un año que se afronta con muchísima incertidumbre. No tenemos agua y no sabemos cómo vamos a terminar la campaña. Estas lluvias que están cayendo ahora no sirven de momento para nada, solamente para ensuciar el tractor. Si no llueve, la campaña va a ser muy mala; si llueve, cambiaría la situación. La nacencia no está siendo buena, es que no está ni naciendo.

–¿Cómo empezó?

–Yo empiezo en la agricultura por mi padre. Comencé en otro sitio siendo joven, pero al final terminé aquí en el campo ya que mi padre tenía una explotación, era mayor y se iba a jubilar, por lo que tomé yo el testigo hará ya unos 23 o 24 años. Soy de esos agricultores por vocación y por tradición familiar.

–En años como este, ¿se arrepiente de haber elegido trabajar en el campo?

–Lo llevas peor, pero arrepentirte ya no te puedes arrepentir. Después de más de 20 años en la agricultura, no hay marcha atrás, pero la incertidumbre es muy grande, no sabemos ni lo que estamos haciendo. Yo no recuerdo en este tiempo un año tan difícil. Hubo una sequía en el 95, lo recordamos todos perfectamente, pero no de esta manera. Pero es que no es solamente la sequía, es también la pandemia, la guerra de Ucrania... Con todo lo que ello conlleva.

–¿En cuanto a la rentabilidad?

–Los precios sí están bien ahora mismo, pero con una incertidumbre muy grande; lo que pasa es que la semilla, los abonos, el gasoil... Todo está a un precio desorbitado. En el campo, como dicen los viejos, no hay que echar cuentas porque lo abandonas.

–En su caso, ¿tiene relevo generacional?

–Tengo dos hijas y no las veo yo aquí. El relevo generacional está cada vez peor, porque la gente no quiere trabajar en el campo. Además, como no seas hijo de un agricultor es imposible porque para meterse en el campo así directamente la inversión es enorme y eso no lo puede afrontar cualquiera. Para una persona joven ahora mismo es inviable empezar de cero en la agricultura.

–¿Existen otras preocupaciones?

–Sí, la PAC. Solamente nos queda adaptarnos a lo que nos exigen, pero siempre llegan reducciones muy importantes en los pagos de las ayudas. Cada vez que hacen una modificación de la PAC, siempre hay una reducción y este año más todavía que es cuando peor lo estamos pasando.

–En definitiva, ¿cuáles son las perspectivas?

–La perspectiva es afrontar el año como podamos.