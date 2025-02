La incorporación de jóvenes al campo se frena por el precio de la tierra y la burocracia

«La juventud, poco a poco, se va metiendo en el mundo de la agricultura. Veo movimiento. Y fácil no es». El emeritense Jesús Carracedo, ... de 39 años, es agricultor profesional desde 2022. Ha sido uno de los últimos en incorporarse en Extremadura a la actividad agraria a través de las convocatorias de ayudas que saca la Junta para jóvenes agricultores y ganaderos. Se trata de una herramienta fundamental para favorecer que el censo de profesionales del campo se pueda renovar.

Extremadura vive una paradoja a cuenta de la jubilación de agricultores y ganaderos y el relevo generacional. La cifra de profesionales agrarios ha bajado desde 2017, tomando como referencia la evolución del censo para las elecciones agrarias. Eso es cierto, pero también lo es que esa caída es mucho más suave que en otros territorios. Y aún podía ser menor, enfatizan desde el sector.

«Por cada cinco que se jubilan entra uno nuevo. Es poco, sí, pero entra, y hay más gente que estaría dispuesta a hacerlo. Extremadura sigue siendo una potencia agraria», avanza aportando otro matiz Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

«Hay más demandas de ayudas que solicitudes concedidas cada vez que se abren las convocatorias de jóvenes agricultores (cada dos años). Aquí no sobran fondos, faltan», insiste Huertas. «Muchos se quedan fuera de unas ayudas que son un colchón muy importante para plantearse empezar a trabajar en el campo», agrega.

Joven agricultor o ganadero es una persona que no haya cumplido más de 40 años en el momento en el que registre su solicitud de ayuda. Además debe haber acreditado la formación o capacitación «adecuada», superando un curso, en el ámbito agrario e incorporarse como responsable de la explotación para tener derecho a esa subvención.

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres, va en la misma dirección que Ignacio Huertas. «Para que se incorporen jóvenes al campo hay dos problemas. Uno de ellos tiene que ver con esas convocatorias. Deben estar abiertas siempre, no sacarse cada dos años y resolverlas un año o año y medio después. Con una convocatoria abierta de forma permanente sería mucho más fácil que haya un nuevo agricultor o ganadero», incide.

El otro obstáculo es el precio de la tierra. En Extremadura lejos de devaluarse se ha incrementado. Y no solo en regadío sino también en secano. «Es muy difícil encontrar una parcela o finca en arriendo, no digo ya comprarla, para uno que quiere iniciar la actividad agraria. Un 40% de los que deciden ser agricultor lo desechan al final por no disponer de tierras», dice García Blanco.

Huertas cree que la eclosión de las renovables o la llegada de fondos de inversión al campo extremeño los ha disparado.

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, se suma a ese análisis. «Uno que quiere agricultor o ganadero a título principal requiere, de salida, una fuerte inversión, y eso se consigue teniendo liquidez en el banco o apoyo familiar que soporte esos gastos elevados de inicio o que funcione bien la convocatoria de incorporación de jóvenes al campo, algo que no lo hace ahora».

Ampliar Carracedo comprueba la floración de un olivo. J. M. R.

Jesús Carracedo, padre de dos hijas, no lo tuvo complicado a la hora de tener tierras porque era un asunto de familia. Estaba hablando con su suegro mucho tiempo antes de producirse el relevo de titularidad en sus fincas de Trujillanos. «A mi me gusta el campo. Antes trabajé en una empresa de transportes y luego pasé a trabajar con mi suegro en su explotación. Llevaba tiempo. Él era el titular y yo estaba como asalariado. Estaba hablado que cuando él faltara me quedaría yo con la explotación», cuenta Carracedo.

Este emeritense cultiva seis hectáreas de olivar ecológico de secano; casi dos de cereales y una de higuera. Él es uno de los 2.242 jóvenes agricultores que se han sumado a la actividad agraria en las tres últimas convocatorias de la Junta. En la de 2017 fueron 709 las solicitudes resueltas con ayudas; subieron a 869 en la de 2019 y bajaron a 664 en la de 2021.

Cuantías adicionales

Metidieri, de Apag Asaja, resalta que «no hay facilidad» para resolver esas solicitudes «como marca la ley, en un plazo máximo de seis meses, algo que la propia Junta incumple sistemáticamente».

La última convocatoria, de 2023, salió con 30 millones de presupuesto. Se han recibido 739 solicitudes. La previsión es iniciar el envío de las resoluciones provisionales antes del verano y de las definitivas en otoño, informa a HOY la Consejería de Agricultura y Ganadería.

El importe de estas ayudas se ha modificado respecto a años anteriores, La prima básica por incorporarse al campo pasa de 15.000 a 20.000 euros. La ayuda final para los jóvenes agricultores permite alcanzar un importe máximo de 70.000. «La inversión que hay que hacer es muy alta y así deben ser las ayudas», refrenda Huertas.

Ese mínimo de 20.000 euros de subvención puede sumar otros 50.000 como máximo cumpliendo diferentes condiciones. Por ejemplo, hay 10.000 euros para los que contraten un trabajador agrario a jornada completa durante el periodo de compromiso de ser agricultor o ganadero (mínimo de 5 años) o la gestión de una explotación de titularidad compartida. Otros 10.000 euros si la producción es ecológica. Y otros 10.000 si la comercialización de sus productos se hace bajo figuras de calidad como denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

Explica Agricultura que además de estas ayudas en forma de subvención directa, se va a habilitar la solicitud de préstamos garantizados. Se incorpora la mejora de la bonificación de intereses, con lo que los préstamos serán más atractivos para los jóvenes y se aumenta considerablemente el apoyo que reciben, agrega el departamento que dirige Mercedes Morán.

La próxima convocatoria de incorporación de jóvenes está prevista para el próximo año.

En su contexto

12.000 personas son agricultores y ganaderos a título principal en Extremadura según el censo de las últimos comicios agrarios, en 2022

5 años como mínimo son los que el joven debe mantener la explotación y las actuaciones por las que ha recibido ayuda según la convocatoria de la Junta

70.000 euros es el importe máximo que puede recibir cualquier agricultor o ganadero cuya solicitud de ayuda es aceptada por la Administración regional