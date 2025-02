«Hay mucha gente interesada en trabajar en el campo pero no te ayudan en nada»

Celestino J. Vinagre Domingo, 12 de mayo 2024, 16:01 Comenta Compartir

«A mí me hace muy feliz trabajar en el campo pero lo cierto es que ser profesional del campo parece una causa perdida». Vicky ... Fernández-Trejo, de 27 años, entremezcla sentimientos. Hace tres años, oficialmente, esta periodista de Malpartida de Cáceres, comenzó llevar una finca que se la arrendó su padre. «Había terminado el curso de incorporación agraria (un requisito imprescindible para optar a las ayudas) antes de la pandemia. Y tenía claro que no quería quedar en Madrid sino dedicarme a la ganadería. Lo había vivido desde chico con mi padre y eso me facilitó bastante la decisión....pero no es fácil, no te lo ponen fácil mejor dicho», apostilla.

Se refiere esta ganadera de vacuno, con 100 cabezas actualmente de animales cruces de las razas retinta, limusín y charolés, a la cantidad de «trabajas y pegas que te ponen», administrativamente hablando, dice, para ejercer de profesional del campo en Extremadura. «Si al papeleo, que te quita mucho tiempo, le añades la situación propia de la ganadería, con enfermedades, los costes, la sequía... todo es más complicado», insiste. «Pero es que yo soy muy feliz trabajando en el campo. Es una profesión que me encanta y estoy deseando poder tener otras 100 vacas que tiene mi padre cuando este se jubile», subraya al final Fernández-Trejo. La ganadera atisba ahora una panorama ganadero más esperanzador. Por lo menos, a corto plazo. Otro elemento más al que agarrarse con optimismo en tiempos de zozobra, los que habitualmente rodean a los ganaderos. «Llevamos unos meses con precios de venta buenos, mucho pasto y menores costes. Fíjate cómo estará el asunto que este verano estoy planteando coger algunos días de vacaciones. Las vacas están hermosas, sí. El año pasado había que alimentarlas a base de pienso a diario por la sequía», finaliza.

