Un guardia civil resulta herido al recibir una pedrada en la A-66

Agricultores de la zona de Barros y la Campiña sur se han concentrado este jueves en el llamado popularmente cruce de la muerte que une ... la antigua N-630, la carretera Badajoz-Granada, con la autovía A-66.

Además de cortar en dos puntos la Badajoz-Granada, la intención de los agricultores era dar el salto a la autovía, que era el objetivo del día. Sin embargo, en ningún momento lo consiguieron debido al despliegue de la Guardia Civil. No hubo en principio unanimidad entre los manifestantes, pero al final el grueso de ellos se marchó andando desde la rotonda del cruce donde tenían aparcados sus tractores hasta la entrada de la autovía.

«Usted nos deja que cortemos un rato la autovía y nos vamos, tienen que comprender nuestras reivindicaciones», le dijo un agricultor al capitán de la Guardia Civil, quien le contestó que «no podía incumplir la ley».

Tras recorrer unos dos kilómetros hasta la entrada a la A-66, los agricultores se encontraron con un cordón de la Guardia Civil -la Unidad de Seguridad Ciudadana- compuesto por varias patrullas y antidisturbios equipados con cascos y lanzapelotas de goma.

Los manifestantes intentaron traspasar por la cuneta de la autovía este cordón policial, pero los agentes se lo impidieron. Todo discurría de manera pacífica y sin incidentes. Pero en un momento dado en la cuneta los guardias civiles cargaron sobre un grupo pequeño para evitarles el paso. Resultó herido uno de los antidisturbios tras recibir un golpe en la cara, según aseguran con una piedra que voló por encima de los manifestantes.

Los agricultores aseguraron a que «fue la Guardia Civil quien empezó a dar palos con sus porras y nos alcanzaron a varios; nosotros nos defendimos». El agente fue atendido en el hospital de Zafra de una herida por la que manaba sangre.

A las doce y media de la mañana muchos de los manifestantes volvían a sus tractores y otros se mantenían al borde de la A-66, que en ningún momento fue cortada.

«Nos enjaulan y no somos capaces de cortar la autovía, que era nuestro propósito. Esto de hoy no has sido tan efectivo. Lo suyo es haber hecho marchas lentas por carreteras y entradas en las poblaciones; apenas hemos causado retenciones debido a que el tráfico ha sido desviado«, señalaba a HOY un agricultor que volvía en busca de su tractor, estaba aparcado junto a la rotonda fuera del arcén. Algunos camioneros que pasaban por la autovía tocaban sus bocinas en apoyo a las reivindicaciones.