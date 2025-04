La IGP Corderex certifica menos animales y canales

La Indicación Geográfica Protegida (IPG) Corderex baja sensiblemente el número de canales certificadas en 2023. No solo eso. Hay menos explotaciones ganaderas para la marca ... de calidad del cordero extremeño y menos animales en ellas. La explicación es sencilla. «Está claro que hay un buen número de ganaderos que prefieren vender en vivo animales porque se está pagando muy bien por la alta demanda exterior y que no pasen por la IGP», resume Raúl Muñiz, director técnico de Corderex.

Según datos proporcionados por la Indicación Geográfica Protegida, el año pasado se inscribieron 302 explotaciones, diecisiete menos que en 2022. Este es el primer dato que confirma una bajada de la apuesta del sector ganadero extremeño por la IGP.

Los siguientes números refuerzan aún más esa visión. En 2023 el número de animales de la cabaña ganadera que se registraron dentro de la IGP se situó en 246.740 cabezas. En 2022 fueron casi 20.000 más, 264.326 animales. El tercer número a tener en cuenta es el de las canales certificadas por Corderex para llevar el distintivo de su calidad. Si en 2022 fueron 63.531 las canales certificadas, el año pasado se rebajó sensiblemente al situarse en 37.942 canales.

Se han certificado 25.500 canales menos que en 2022

Una década antes, en 2013, la IGP certificó 155.654 canales. Corderex además contaba entonces con 637 explotaciones ganaderas inscritas, 60 menos que en 2012, y un censo de 458.145 ovejas, 54.080 menos que el año anterior. Son cifras que en su conjunto sirven para situar mejor la dimensión de unos descensos considerables.

Los corderos de Corderex nacen en las dehesas de Extremadura y se crían con leche materna durante los 45 primeros días de su vida. Posteriormente puede complementarse su alimentación con alimentos controlados por el Consejo Regulador de esta Indicación Geográfica.

Los corderos Corderex proceden de las razas del tronco merino. Las madres pertenecen a la raza merina o cruces de merina con merino precoz, Ille de France y merino Fleischschaf, siempre que al menos del 50% de su genotipo sea merino. Y los padres proceden del tronco merino, merino precoz, Ille de France y merino Fleischschaf, puros o sus híbridos simples

«Se está vendido mucho y a muy buen precio fuera del país y eso implica que muchos ganaderos no decidan sacrificar aquí. Somos cortoplacistas en ese sentido, es mi resumen», indica Muñiz. «Los costes de producción en los últimos tiempos se había disparado y ahora también los precios. Por eso muchos ganaderos prefieren vender los corderos en vivo y no sacrificar aquí y, por extensión, no pasar por la IGP», insiste. Cree que esa dinámica se va a mantener a lo largo de año. Y más cuando el consumo nacional de cordero no apunta al crecimiento.

A pesar de ello, Corderex sigue apostando por la difusión del cordero extremeño de calidad. Entre ellos está los premios Espiga, en colaboración con Caja Rural de Extremadura. Tiene el objetivo de promocionar la carne certificada bajo este sello europeo de calidad entre los profesionales del sector de la restauración de la región.