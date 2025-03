Alerta en las explotaciones ganaderas extremeñas ante la viruela ovina en Castilla-La Mancha

«Estamos relativamente tranquilos pero un poco preocupados a la vez». Valentín Nieto, ganadero de Siruela (1.840 vecinos, comarca de La Siberia) resume de ... esta forma su sentir pero seguramente también el del importantísimo sector ovino extremeño ante la presencia de focos de viruela ovina y caprina en la vecina comunidad de Castilla-La Mancha y, más específicamente hablando, en la provincia de Ciudad Real. Las comarcas extremeñas de La Siberia y La Serena son linderas de territorio ciudadrealeño. La viruela ovina y caprina no es transmisible al ser humano ni por contacto ni por consumo de la carne y leche de estos animales.

Como se informó ayer, los últimos brotes de viruela ovina y caprina en Castilla-La Mancha -sobre todo en la provincia de Cuenca- han obligado al gobierno de esta comunidad a decretar la inmovilización de 3,5 millones de cabezas de ganado ovino y caprino de 6.000 explotaciones. esta semana se ha conocido la existencia de animales con síntomas compatibles en un cebadero de grandes dimensiones en la provincia de Ciudad Real. La conclusión es que el origen más probable de esos casos puede ser el movimiento de ganado. Por eso, para evitar la propagación de la enfermedad, desde ayer se han inmovilizado todos los cebaderos de La Mancha, a excepción de los de la provincia de Guadalajara.

Nieto tiene en Siruela 1.500 ovejas. Preside la cooperativa ovina Montes de Siruela, que agrupa a 75.000 cabezas de este ganado. «Ciudad Real está al lado. A nosotros nos cae a 16 kilómetros el pueblo de Agudo pero es que a Baterno o a Tamurejo a unos 6. La preocupación para nosotros es que pueda haber algún contagio y entre la viruela ovina en Extremadura pero lo bueno es que apenas se mueven ya los ganados de nuestras fincas y eso hace caer el riesgo. Estamos todos muy atentos a esto», añade a HOY.

La Junta de Extremadura ha informado a este diario que cuando en el último trimestre de 2022 aparecieron los primeros casos de viruela ovina y caprina en Andalucía y la ciudad de Cuenca ya se adoptaron medidas que se han mantenido hasta el momento y que evidentemente ahora ante las nuevas sospechas aparecidas en Castilla la Mancha y la inmovilización de su censo, se complementan con la información actualizada de los focos.

Qué se está haciendo

Estas medidas, afina la Consejería de Agricultura, son varias. De un lado se ha traslado información técnica a veterinarios de Sanidad Animal y Salud Pública sobre la enfermedad y sobre la necesidad de «incrementar las medidas de vigilancia y control tanto en explotaciones ganaderas, transporte de animales y mataderos». De otra parte se le trasladó dicha información a los veterinarios de ADS (Agrupaciones de Defensa Sanitaria) y, a través de los Colegios Veterinarios de Cáceres y Badajoz a todos los veterinarios clínicos de Extremadura con el fin de incrementar las medidas de vigilancia y en su caso detección temprana.

Señala Agricultura que se ha puesto en contacto con el sector, a través de las organizaciones profesionales agrarias, para darles información sobre la situación sanitaria y «la necesidad de incidir en los ganaderos a la hora de evitar la adquisición de animales de las zonas afectadas y de incrementar las exigencias de desinfección de vehículos que lleguen a sus explotaciones». La mejor manera de impedir que esta enfermedad afecte a Extremadura «es que el sector ganadero y de transporte de animales sea responsable y cumpla la normativa», subraya la Consejería que dirige Begoña García Bernal.

Los servicios veterinarios de Agricultura están en estado de alerta y realizan un seguimiento del comercio pecuario de Extremadura con dichas zonas y particular vigilancia en explotaciones que hubiesen recibido habitualmente animales de las mismas. «Aquí el riesgo es una finca con ovejas que pueda estar tanto en un término de Extremadura como en la vecina La Mancha, que tampoco es habitual, pero no tanto en la relación entre los dos sitios porque la mayoría de nuestros borregos salen fuera de la región hacia otros destinos más lejanos», apunta el presidente de la cooperativa de Siruela. «Con todo, cuando una cosa como esta de la viruela ovina se pasa al lado siempre debes tener mucha precaución», remata.

En las tareas de vigilancia del movimiento ganadero los Servicios Veterinarios de la Junta de Extremadura cuentan con el apoyo de la Delegación del Gobierno y del SEPRONA, al que se le ha solicitado una especial vigilancia en toda la zona limítrofe con Castilla la Mancha.

Limpiado de camiones

Añade el Gobierno extremeño que el sector del transporte de animales debe ser «corresponsable de las medidas de control cumpliendo la legislación vigente limpiando y desinfectando los camiones tras cualquier transporte y antes de volver a cargar».

Esta enfermedad de la viruela ovina se expande por el movimiento de animales o por la contaminación de vehículos de transporte y «si el sector actúa responsablemente y se declaran las sospechas, se controla el estado sanitarios de los animales de la explotación, se realizan sólo los movimientos autorizados y se desinfectan los vehículos de transporte el éxito del control de la enfermedad estará asegurado», concluye la Junta.

Valentín Nieto apunta a que la inmovilización de ganado no es solo un problema «gordo» para los vecinos ganaderos manchegos sino también la aplicación de un «radical protocolo sanitario que está provocando el sacrificio de muchos animales. Como sacrifiquen a todos cuando aparezcan un foco, aunque no tengan los animales la viruela, los ganaderos de ovino de La Mancha no van a levantar la cabeza»,

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha firmado una resolución que prevé únicamente movimientos de animales con destino a mataderos solo de la comunidad autónoma, siempre que hayan permanecido en la explotación de origen al menos un mes o desde su nacimiento.

Lo que sí se podrá seguir haciendo es vender y recoger la leche, algo que preocupaba a los productores de queso manchego, uno de los sectores con más peso en la economía castellanomanchega, que ha comenzado a notar ya el impacto.