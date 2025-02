Las abejas no tienen quien las cuiden

En mayo entra en vigor el nuevo decreto sanitario ganadero. Los titulares de las explotaciones tendrán que presentar a un veterinario de referencia y redactar ... además un plan sanitario integral. Desde los movimientos de ganado hasta la trazabilidad, la seguridad o el uso de los medicamentos.

En la apicultura, una ganadería menor y con pocos técnicos que conocen la gestión sanitaria de las colmenas, el nuevo reglamento genera muchas dudas. A final de año se reunieron apicultores, cooperativistas y funcionarios de la Junta para resolver algunas dudas. Ya saben los colmeneros que van a tener problemas serios para encontrar veterinarios que les hagan los planes sanitarios integrales. No es solo una redacción técnica. Implica también visitas zoosanitarias y controles.

José Antonio Babiano es veterinario de Montemiel, la cooperativa de Fuenlabrada de los Montes. También uno de los técnicos que mejor conoce el sector. En Extremadura, estima, hay ahora 620.000 colmenas censadas. Distribuidas por miles de asentamientos al trabajar en trashumancia. Van moviendo sus colonias por toda la Península según la floración de los montes. «No solo hay una complicación técnica evidente para cumplir este nuevo marco técnico, es que además se encarece todo porque los veterinarios no trabajan gratis».

Avisan los apicultores a los funcionarios que han redactado el decreto que no hay veterinarios para tres millones de colmenas de España. En Extremadura, solo para las 620.000 censadas aquí apenas hay seis a los que llamar. Babiano es uno de ellos. Su teléfono no para de sonar y entre bromas dicen los apicultores que el día que se canse de su trabajo tendrán que vender las colmenas. «Ya sabemos que es imposible. No se puede. Ni aquí en Extremadura ni tampoco a nivel nacional. Por eso estamos pidiendo que revisen esas exigencias porque nos penalizan a todos». En las facultades de veterinaria no se estudian todas las especies. Salen licenciados cada curso sin haber recibido formación mínima sobre apicultura por ejemplo. Por eso la asociación de cooperativas ha firmado un convenio con la facultad de Cáceres. Ya han impartido un módulo y esperan dar otro antes de que termine este curso. Quieren los apicultores que los universitarios matriculados en la carrera consideren la apicultura como una salida laboral. De momento no lo es y hay una descompensación evidente entre lo que marca la norma –que ya la tienen encima– y lo que falta en el campo.

Ampliar Colmenas abiertas en un campo de ensayo de Fuenlabrada de los Montes. J.M.R.

Varroa

Siguen los apicultores soportando una mortalidad altísima en las colmenas por la varroa y la sequía. Pocos se dedican a investigar porque no compensa. Hasta un 40% en algunas campañas se mueren. Encadenan un largo ciclo climático negativo. Cinco primavera cálidas con sus cinco otoños secos. Ya se sabe que las abejas son la especie ganadera más sensible al calentamiento global. Si llueve cuando no debe o hacer un calor excesivo se nota sobremanera en la colonia. Fueron los apicultores los primeros ganaderos en dar la voz de alarma sobre los efectos del calentamiento global en la ganadería.

«Este año hemos tenido algo de otoño. Tardío y corto, pero algo al menos. Llevábamos cinco años sin nada». Asume Babiano que cuesta mucho bajar la mortandad con esta tendencia en contra. No acompaña el tiempo y no hay alternativas para contrarrestar al ácaro destructor. Los laboratorios no invierten en sectores tan pequeños. Abordar al ácaro sin materias activas con los que rotar tratamientos en las colmenas resulta imposible al día de hoy. Eso lo hace más resistente porque usan siempre el mismo principio activo.

Cada año, explica Babiano, cuesta mantener unos niveles de varroa que permita una producción normal en las colmenas. Arrastran producciones muy bajas. Sacan hoy la mitad de miel de lo que sacaban hace una década. Se ha cronificado. Ahora lo normal es esta mitad, no lo que había hace diez años. En Extremadura se extraen cinco mil toneladas. En 2013 hubo más de diez mil. Pero el mercado no se resiente. La directiva europea permite importar mieles extracomunitarias. Desde China, Latinoamérica o Ucrania entran a través de triangulaciones con países como Portugal partidas de mieles que copan el mercado a unos precios bajísimos.

El Parlamento Europeo ya ha enviado una recomendación para cambiar la directiva del mercado de la miel a la Comisión. La mezcla se permite y no tenían los operadores obligación alguna de concretar los porcentajes.

Basta leer la etiqueta de los tarros que se venden en los supermercados para entender las trampas que hacen los operadores. Etiquetan como miel europea porque indican mezcla de España, China, Turquia, China y Vietnan. Pero no ponen primero el país con más porcentaje ni tampoco el volumen de cada uno. Siempre se lee España para hacerla pasar como miel española, pero en realidad solo lleva cinco gramos o menos de los mil que pesa el tarro.

La Comisión Europea, tras la recomendación del Parlamento, tiene ahora la obligación de modificar la norma para que los importadores no sigan falseando las producciones. Al obligarles a poner el porcentaje y en orden la composición de cada tarro, el consumidor podrá detectar mieles malas de otros países. «Es una reivindicación histórica del sector. Llevamos muchos años con esta pelea porque queremos que el consumidor tenga información real de lo que compra».

Se hace, sobre todo, pensando en el mercado alemán y francés. Allí la cultura de la miel tiene arraigo y tradición. Casi toda la miel que sacan los colmeneros extremeños se vende en estos dos países. Compiten con la triangulación que hacen las mieles asiáticas. Entran en Europa por Portugal o Bélgica y luego circulan por todo el mercado como miel europea sin que se haya producido aquí y sin cumplir con estándares de calidad.