Los ERTE en tres cooperativas de arroz anticipan un aluvión de solicitudes a partir de septiembre

Celestino J. Vinagre Miércoles, 17 de agosto 2022, 20:54 Comenta Compartir

La visión de la cooperativa 'La encina', de la entidad local menor de Palazuelo (donde viven 450 vecinos y su municipio es Villar de Rena), ... es la de una verja que impide el paso a su interior. A las puertas de lo que hubiera sido su campaña veraniega de arroz no hay nada. Está parada. Está cerrada. Tampoco hay trabajo este año en las cooperativas de Torviscal y Hernán Cortés. Todas dependen del arroz y como este año sus socios no han podido sembrarlo a causa de la sequía no hay herbáceo que cosechar, ni secar ni envasar. Casi todos dependientes del Canal de Orellana.

Los trabajadores fijos de estas tres cooperativas suponen parte de los 32 empleados en la región (25 en la provincia pacense) de empresas agrarias, cooperativas y productores que hasta ahora están incluidos en los nuevos ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) que dan cobijo a los que se han quedado sin empleo este año «por causa de fuerza mayor», según la terminología. Para ser más exactos, porque la sequía ha impedido plantar hectáreas de arroz (y de maíz, el otro gran cultivo damnificado esta campaña). La principal característica de estos ERTE por sequía es que solo se pueden registrar por parte de empresas y cooperativas cuando su actividad se haya visto frenada totalmente por esa «fuerza de causa mayor». Por poner un ejemplo: una cooperativa arrocera que no puede gestionar ni una sola hectárea este año. Pero, si como es lo habitual, una cooperativa, además de arroz, procesa tomate, maíz u otro cultivo, solo podrá registrar ese expediente para sus trabajadores fijos a causa de la sequía cuando termine la campaña del producto en cuestión. Es decir, si hace tomate, además de maíz o arroz, tendrá que tramitar el ERTE cuando termine la actividad tomatera. Por este motivo está cantado que a partir del otoño se incrementarán sustancialmente los empleados agrarios incluidos en expedientes de ese tipo. Modelo «A partir de septiembre y octubre esos ERTE se generalizarán. Habrá más trabajadores de empresas agrarias en ellos desde entonces y hasta final de año», expresa Félix Liviano, presidente de la Sectorial de Arroz de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y de Casat, la principal sociedad agraria de transformación extremeña. «Insistimos mucho a la Junta que tenía que hacer algo parecido a lo que iba a hacer la Junta andaluza con la cooperativa Arrozúa (de Isla Mayor, Sevilla). Al final se nos ha hecho caso. Este tipo de ERTE por sequía es bueno para las empresas agrarias y para los trabajadores», remarca Maruja Alves, presidenta de la cooperativa 'La encina'. «¿Qué mejor causa de fuerza mayor la de no poder sembrar, recoger y secar arroz porque no se nos ha autorizado recibir agua para poner las hectáreas este año?, se pregunta Alves. Cada año, la cooperativa de Palazuelo suele manejar 18 millones de kilos de arroz y 1 millón de kilos de maíz. «Este año, como mucho llegaremos a medio millón en arroz por algunos socios que pudieron plantar algo en otra zona regable, pero nada más. Por eso estamos cerrada», agrega. Petición 'La encina' en este ERTE por sequía a incluido a tres trabajadores fijos ahora sin tarea alguna. «La solución de antes hubiera sido el despido pero para ellos era malo y también para nosotros, económicamente hablando. Con este ERTE por sequía nos ahorramos 120.000 euros en salarios y los empleados que llevan años con nosotros sigue en plantilla aunque ahora no pueda trabajar. Es bueno», finaliza Alves. Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura reclamó también al Gobierno regional este tipo especial de expediente. «Somos un motor económico y social de la región debido a la riqueza y empleo. Y donde se asientan también se fija la población», se expresa desde el colectivo. Este tipo de ERTE sirven para minimizar «el problema con el que se encuentran ahora estas cooperativas, para que tenga el menor impacto posible en el empleo que generan en la comarca de Vegas Altas», finalizan. «Asumimos poner en marcha estos expedientes por sequía porque lo importante al final es proteger a los trabajadores y a las empresas agrarias», resume a este diario Sandra Pacheco, directora general de Trabajo. Incide Pacheco en que gracias a la reforma laboral, las empresas obligadas a la suspensión o reducción de la producción se pueden acoger a un expediente de regulación que «evita el cierre y la pérdida de empleos». La opinión «Nos ahorramos 120.000 euros en salarios y los trabajadores mantienen el empleo. Es bueno» Maruja Alves Presidenta de la cooperativa 'La encina' Ampliar Arroz extremeño. HOY Los pagos de salarios, el SEPE; la tramitación y autorización, la Junta En lo sustancial, en los nuevos expedientes de regulación de empleo no cambia el procedimiento administrativo para resolverlos. Se deben registrar en la Dirección General de Empleo de la la Consejería de Educación y Empleo siempre que afecten a empresas y trabajadores radicados exclusivamente en las dos provincias extremeñas. Si tiene presencia en varias regiones pasa a depender este trámite del Ministerio de Trabajo. Por tanto, la Junta es quien los tramita y, a final, los autoriza o los deniega si no cumplen los requisitos. Pero al final siempre es el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el que abona los salarios, confirma Sandra Pacheco, directora general de Trabajo. Estos pagos, se refleja en la normativa laboral, deben hacerse el día 10 de cada mes, y siempre a mes vencido, con el 15 como fecha tope en la periodicidad mensual

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión