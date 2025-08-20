Una empresa promueve una granja de gusanos de harina en Trujillo para alimentación animal La producción de harina, aceite y larvas vivas o congeladas será de más de 4.400 kilos al año

María Fernández Cáceres Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:40 | Actualizado 10:50h.

La empresa Ganadería CV proyecta una granja de insectos en Trujillo para elaborar harinas, aceites y larvas vivas o congeladas que se destinarán a la alimentación animal. La producción será de más de 4.400 kilos al año. En concreto, se prevé criar 9.600 kilos de larvas al año, que se convertirán en más de 2.200 kilos al año de harinas, más de 1.200 kilos de aceites y 960 kilos al año de larvas vivas o congeladas.

La especie que se utilizará es el tenebrio molitor, conocido de manera común como el gusano de la harina. La fábrica, que tendrá una superficie cercana a las 195 hectáreas, desarrollará la cría y el crecimiento de los insectos, el sacrificio mediante congelación, el secado, la molienda y el encasado.

Para ello, se construirá una instalación con dos nave de cría y crecimiento de 95 metros cuadrados, una nave de almacén y limpieza de 87 y una nave de proceso de 112. Respecto a la maquinaria, se prevé la necesidad de dos máquinas criba, un congelador, un horno, un molino, una envasadora y dos máquinas de frío.

El proyecto cuenta con el visto bueno ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, según se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura, DOE.

En la resolución, firmada por el director de Sostenibilidad, se indica que la actividad generará residuos no peligrosos y un foco de emisión de contaminantes a la atmósfera, que es el molino, por lo que tendrá que disponer de filtro de mangas y sistema de aspiración.

El uso de esta harina en la composición alimentaria de los piensos de ave y porcino pretende alcanzar un modelo alimentario más sostenible con los insectos como una fuente proteica alternativa. La propia ONU ha recomendado a los países occidentales incorporarlos como alimento por sus enormes beneficios a nivel nutricional, económico y de sostenibilidad medioambiental.

