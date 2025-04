Vivacidad de la España medio llena

La recuperación de población en zonas rurales poco pobladas es condición necesaria, aunque no suficiente, para la reactivación económica de estos territorios. Desde una perspectiva ... política y con la puesta sobre la mesa del concepto de la España Vaciada, los diferentes partidos, conscientes de su importancia y, sobre todo, del valor de los votos que ahí se generan, han situado este reto en el centro del debate político. Al margen de los motivos más o menos partidistas que han dado lugar a ello, la realidad es que ha sido un gran paso para atajar un problema social, pero también económico y medioambiental.

Tal como ya hemos recordado en repetidas ocasiones, para conseguir paliar este histórico problema son necesarias varias condiciones mínimas, como la generación de puestos de trabajo, la optimización de las comunicaciones, de las infraestructuras, de los servicios de transporte, de las conexiones a Internet de alta velocidad, el acceso a una sanidad próxima y de calidad, la adaptación de los modelos formativos, el desarrollo del comercio, tanto físico como virtual, etc. Y por supuesto, una cuestión muy relevante, la consolidación de una agricultura y ganadería sostenible en su sentido más amplio.

Para conseguir esto, no solo es importante la voluntad política y la inversión pública, sino también el apoyo y la colaboración de la iniciativa privada. En este sentido es una excelente noticia que nueve grandes empresas (Amazon, Bayer, BlaBlaCar, Booking.com, Danone, Eurona, Grünenthal, Harmon y la Agencia EFE) hayan puesto en marcha la Alianza Vivaces, cuyo objetivo es poner en valor el medio rural y contribuir a la vertebración del territorio y a la igualdad de oportunidades para todas las personas que viven o vivirán en estos espacios. Se trata de una iniciativa con tres ejes básicos: la generación de conocimiento sobre el potencial del medio rural, la creación de sinergias y espacios compartidos con las iniciativas de innovación social que se desarrollan en el medio rural, y la difusión y visibilización de la importancia de la cohesión territorial. La España medio llena, así se llama el podcast de esta Alianza que, con este guiño semántico, muestra un cambio de paradigma hacia una perspectiva cada vez más optimista en la gestión de este reto.

Por otro lado y cambiando de tercio, las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la comercialización de aceite de girasol, que bajó de forma radical debido a la caída de sus exportaciones, hacía prever un repunte de su cultivo en España. Hay que recordar que, según las últimas estimaciones, este país va a reducir al menos en un 35% su cosecha anual, lo que junto a la destrucción por parte del ejército ruso de los silos de almacenamiento de cereal, conllevará un inevitable incremente de los precios en origen.

También la autorización de la Comisión a la entrada en producción de tierras de barbecho ha supuesto un aliciente para muchos agricultores. Se preveía que en muchas zonas este plus de superficie se destinara al cultivo de girasol. Al menos así ha sucedido en Andalucía, donde la siembra de esta oleaginosa se ha disparado, pasando de 55.000 hectáreas en la campaña pasada a las 85.000 hectáreas previstas para este año. Sin embargo, en Extremadura, donde también se esperaba un repunte, ha habido más recelo al cambio, debido a la poca disponibilidad de agua, a los altos costes de producción y a la escasa rentabilidad de este cultivo en los pasados años, como consecuencia de los bajos precios de las importaciones. Hay que recordar que en las últimas campañas se ha reducido su superficie en esta región hasta en un 50%, situándose por debajo de las 11.000 hectáreas. Ahora habrá que ver el impacto que supone el anuncio de la Consejería de dar ayudas especiales al arroz, al no ser posible su cultivo debido a la escasez de agua; pero no así al maíz, que se considera puede ser sustituido por girasol, con unas necesidades hídricas mucho menores y con previsión de precios al alza.