El valor de la ganadería

La ganadería extensiva está pasando por un momento bastante delicado, como muchos otros sectores. Está marcado por el incremento de los costes de alimentación para el ganado y los costes energéticos de las explotaciones, muchas de las cuales están optando por el abandono de la actividad porque los ganaderos nos son capaces de mantener todos esos gastos en constante alza.

Cierto es que estamos viviendo una situación totalmente excepcional con la guerra en Ucrania, y precisamente por eso es necesario debatir si la política de la UE debe continuar de la misma forma que hasta ahora, o si hay que plantearse algunos puntos de esa política, como puede ser la flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos 'verdes' de la PAC.

Nadie en el sector de la ganadería extensiva discute que la sostenibilidad ambiental no sea fundamental, especialmente cuando tenemos el perfil perfecto dentro de esas sostenibilidad y cumplimos casi sin esfuerzo los criterios de esa política verde marcada por la UE. Sin embargo, los objetivos europeos están marcados para unas circunstancias concretas y ahora estas han cambiado, por lo que se hace más que imprescindible definir cómo afrontar los años venideros ante una situación tan trascendente como la guerra, que va a marcar un poco la pauta del futuro de todos los sectores.

Ningún sector como este va a poder cumplir los nuevos objetivos de la PAC

A Europa no le queda otra que darse cuenta de que hay muchas políticas que cambiar en el futuro. No se puede incentivar el abandono de tierras de cultivo con el precio actual de cereales, por ejemplo. Y esas políticas pueden llegar a asfixiar a la ganadería extensiva si no se les pone remedio. Hay muchas cosas que cambiar y el momento es ahora, por desgracia, como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Pero a la vez, a la ganadería extensiva se le abre una oportunidad única ante la nueva estrategia europea de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que entra en vigor en 2023. Ningún sector como el nuestro va a poder cumplir los nuevos objetivos que marca esa nueva PAC en cuanto a medidas de sostenibilidad. Así, tenemos por delante un momento histórico por la oportunidad que representa y tenemos que saber aprovecharla, poniendo en valor la ganadería extensiva y marcando el camino hacia el que deben ir nuestras explotaciones.

Unas explotaciones que ya son suficientemente sostenibles desde el punto de vista ambiental y que ahora deben adaptarse a las nuevas circunstancias.

La ganadería extensiva es sostenible en el ámbito social por la contribución del sector al desarrollo rural y también en el terreno ambiental. El manejo de la ganadería extensiva supone una ventaja frente a los incendios forestales y pérdida de suelo. No se puede consentir que ardan tantas hectáreas de nuestro entorno natural por no ser compatible su conservación con la ganadería extensiva, cuando siempre hemos sido capaces de mantener nuestro entorno natural, que es fundamental, y conservarlo hasta el momento actual. Además, la actividad ganadera extensiva es sumidero de CO2 y actúa como barrera frente al cambio climático.

Pero no podemos olvidar que esa sostenibilidad ambiental y social no existirá sin la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones. De forma que es fundamental buscar soluciones para tener un futuro que conserve nuestros pueblos, nuestra economía y nuestro entorno natural. Y eso es lo que haremos precisamente en el encuentro que mantendremos los días 1 y 2 de diciembre en Cáceres con el III Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva.

Su objetivo no es otro que poner en valor el sistema de producción de la ganadería extensiva, además de tratar y abordar sus retos, así como los derivados de la comercialización de sus productos. Pero al mismo tiempo queremos dar a conocer a la sociedad y a las administraciones la incalculable aportación medioambiental que supone su gestión.

A lo largo de esos dos días del encuentro entre España y Portugal, intercambiaremos experiencias a fin de mejorar el conocimiento, tanto de productores como de técnicos, para optimizar los recursos; y analizaremos el mercado para saber qué demanda el cliente y cuáles son las tendencias en el consumo cárnico. Todo ello sin olvidar los desafíos sanitarios y la integración del sector productor y la aplicación de las nuevas tecnologías, que serán fundamentales para el futuro del sector.