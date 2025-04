Salvemos nuestro arroz

El cultivo de arroz está en peligro en Extremadura por la falta de agua para riego y existe cierto malestar en el sector productor porque ... el arroz ha sido el gran damnificado en el reparto de agua disponible para el riego. El pasado día 28 se concretaron, en una reunión con la Consejería de Agricultura, las ayudas para paliar las pérdidas de los agricultores y empresas por la falta de actividad, que se publicarán en septiembre para que lleguen al sector antes de fin de año.

Esta campaña ya está en marcha y se pasará como sea. Pero la próxima, no. Y si continúan los problemas, lo vamos a pasar realmente mal. Así que deberíamos aprender de los errores y comenzar a planificar una próxima campaña ante una posible situación de sequía de nuevo. Aunque ojalá llueva, no podemos dejar de tenerlo todo preparado y organizado por si no fuese así y esto es fundamental para que no perdamos el peso que ya tenemos.

Este año hemos tenido unas 20.000 hectáreas en el Canal de Orellana de cultivo en las que no sabía qué se podía plantar. No se confirmó hasta finales del pasado mes de mayo, cuando se comunicó que había 66 hectómetros cúbicos de agua disponibles, pero los agricultores no pudieron hacer las labores previas y hemos perdido una oportunidad con el girasol. Si esto se nos comunica un mes antes, porque de todas formas no había llovido, se podrían haber hecho las labores y en lugar de tener 8.000 hectáreas de girasol en la zona de dicho Canal hubieran sido 20.000, con la repercusión que supone para la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrícolas.

Sin duda, Comunidades de Regantes, Confederación, Junta y Productores deberíamos tener reuniones más tempranas y criterios más definidos. Es fundamental tener planificada ya esa hipotética situación de sequía para la próxima campaña, con un criterio de reparto equitativo de agua para todos los cultivos.

Con todo lo que hemos pasado para situar al arroz en el sitio en que estaba en cuanto a rentabilidad para los agricultores, ahora lo podríamos perder y pasar unos años malos hasta volver recuperarlo.

En Extremadura tuvimos el año pasado más de 21.300 hectáreas de arroz y este año superamos por muy poco las 2.100. En lo que sí hemos incidido desde las cooperativas, es en que nuestros agricultores, sembraran más arroz redondo que largo, dentro de esa pequeña superficie que tenemos, porque el redondo se consume más en la cuenca mediterránea y puede tener cierto diferencial de pecio respecto al largo.

Además, la calidad del arroz redondo que se importa, no es ni parecida a la nuestra, por eso hemos inclinado la balanza hacia esa variedad.

Y es que este año no habrá desabastecimiento, ya que la demanda se va a cubrir con importaciones, pero sí vamos a tener en los paquetes unos arroces que no estamos acostumbrados a tomar.

Sin embargo, ahí sí que tenemos un problema si la situación sigue igual para los productores durante el próximo año, ya que los nuevos canales que están abriendo los compradores en otros países, por una situación excepcional que tenemos, se van consolidar y perderíamos todo nuestro mercado.

De momento, lo que tenemos es un arroz en el campo al que le viene bien la meteorología que estamos registrando. Este calor afecta de forma caótica a los cultivos, pero al arroz le viene bien para desarrollarse. El siguiente paso ahora es cerrar con la Administración la campaña de tratamiento oficial contra la pudenta en la poca superficie que tenemos para no tener problemas de calidad en las pocas hectáreas de cultivo que tenemos este año.