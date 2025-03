Comenta Compartir

Criar un pollo les cuesta hoy a los productores 50 céntimos, o sea, 17 céntimos más que en junio de 2021. Por criar el pollo para las empresas distribuidoras, el granjero recibe 40 céntimos por cada ave, pero para cubrir la subida de costes, debería cobrar 50. Por más vueltas que le dan a la calculadora, los productores de pollo no son capaces de sacar ganancia. Cualquier lector que haga la compra sabe que el kilo de pollo ha pasado de costar 2,75 euros a 3,25 euros, pero los criadores de los animales siguen cobrando lo mismo. El proceso es el siguiente: los pollos son propiedad de la empresa que los lleva al matadero y los comercializa, esa empresa se los 'cede' a los criadores, les da el pienso y el servicio veterinario. Los criadores los engordan con los consiguientes gastos de electricidad, gas para el calor, etcétera. Sumando ingresos y restando gastos, criar pollos no sale rentable y desde las granjas avisan: se avecina un otoño sin pollos. Pero es que los 'dueños' de los pollos, quienes los 'prestan' y luego los recogen gordos para comercializarlos, también pierden dinero: desde enero, argumentan, los costes de producción han subido un 40%, pero el precio del pollo para el consumidor solo ha subido un 15,5%. La situación es complicada, avisan desde la asociación de explotaciones avícolas que cría 26 millones de pollos cada año, el 25% del pollo de España, un pollo de España que igual no llega al otoño.

Temas

La Desbrozadora