Pinos o cerezos

En una casita de la alquería de Riomalo de Arriba, Trini atendía a los turistas. Nos contó que la miel ya era una riqueza hurdana ... antes de la Edad Media, que en el siglo XIX llegó la castaña y que el siglo pasado tocó la mala suerte de repoblar con pinos y eucaliptos en lugar de con árboles autóctonos. De hecho, en Las Hurdes, abundan los topónimos referidos a los robles, pero no abundan los robles. También nos contó Trini que vivía en Cabezo, donde su marido regentaba un complejo de casitas rurales. El último incendio hurdano llegó hasta Cabezo y también quemó los alrededores de Riomalo de Arriba. No hace falta ser un gran experto para entender que la repoblación forestal a base de pinos es la gran culpable de que cada cierto tiempo (en 2009 y en 2022), los incendios asolen 3.000 hectáreas de monte en Las Hurdes. En el Valle del Jerte, también era la castaña una de sus riquezas, pero cuando la tinta atacó a los castaños en los años 50, en vez de repoblar con pinos, plantaron cerezos. El resultado es evidente: riqueza frente a incendios. ¿Se aclimatan igual los cerezos en Las Hurdes que en el Valle del Jerte? Sospecho que, en buena parte, sí. No he comido mejores cerezas que las que recogí de los árboles del ceramista Augurio Vilasio en Nuñomoral y en Las Hurdes se cosecha poca, pero muy rica cereza. ¡Qué errores más tontos cometemos a veces con los árboles!

