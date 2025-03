Verano de cubitos

Comenta Compartir

Quién no ha organizado en su casa una comida, una cena o una fiestecilla, y a última hora pedía a alguno de los invitados que ... comprara de camino un par de bolsas de hielo. Seguro que no somos pocos los que recordamos como el pasado verano, algo tan trivial se convirtió en una pequeña tortura que nos aguó muchos de nuestros festejos, ya que se produjo un desabastecimiento generalizado en supermercados y gasolineras. El motivo fue que con el incremento del precio de la energía, a muchos productores no les compensó su fabricación. Hay que tener en cuenta que la energía es el principal coste de este mercado, ya que hay que producir por adelantado y almacenar el producto varios meses. Además la demanda se duplicó, y pasó a ocho millones de kilos.

Este año los costes siguen subiendo, y la energía se ha encarecido entre el 8-10% con respecto a 2022, lo que podría anunciar una nueva escasez. Sin embargo, la realidad es que los productores perdieron muchas ventas y eso tampoco renta, por lo que parece han aprendido de este tropiezo y han realizado un profundo análisis de la demanda. Así y para poder garantizar que no se va a repetir la situación del año anterior, han podido planificar mejor la campaña, empezando a fabricar desde marzo. Algo muy de agradecer, ya que se presenta un verano muy caluroso, en el que refrescar las bebidas y otros alimentos ayudará mucho a sobrellevarlo. Se trata de un sector incluido en el de alimentos y bebidas, igual que el agua mineral, aunque su origen no sea agrario, que genera un volumen de negocio que ronda los 500 millones de euros y compuesto por alrededor de 400 empresas fabricantes, de muy diferentes tamaños, siendo las tres cuartas partes pymes de carácter familiar. En época estival produce unos 4 millones de kilos de hielo, incluyendo el que se fabrica y almacena en primavera, que es la mitad del total. Esto nos posiciona como los principales productores en Europa. El sector genera un volumen de negocio que ronda los 500 millones de euros y está compuesto por alrededor de 400 empresas fabricantes Se equilibra así un mercado cuya demanda media per cápita es de alrededor de 10 kilos de hielo, siendo España uno de los principales consumidores mundiales, si bien es cierto que no se dispone de datos de muchos países orientales. Solo nos supera Estados Unidos, donde existe el hábito de uso de hielo durante todo el año, independientemente de las temperaturas, de manera similar a lo que sucede con el consumo de helados. Por otro lado, utilizamos el doble de hielo que los portugueses, y todavía mucho más que belgas, ingleses, alemanes, franceses e italianos. Llama la atención el mucho menor consumo de este último, ya que por sus semejanzas con España, con temperaturas similares y un importante sector turístico, podría estar en una posición más próxima. De esta producción más del 60% va a hostelería y una mínima parte a exportación, dado su bajo precio y elevado coste de la logística y el transporte. Sin embargo, cuando el calor aprieta, parte de nuestro hielo va a Portugal, Francia, Alemania, Bélgica o Italia, que lo compran a precios más elevados que en su propio país. Por otro lado, otra singularidad del mercado español es el tamaño de los cubitos, muy superior al que se demanda en otros países. Quizás sean las elevadas temperaturas que requieren que el cubito necesite de mayores volúmenes para retrasar su derretido, o que nos guste beber en vaso grande, quien sabe. Pero no es la única demanda del comprador español, además del tamaño, también pide que sea transparente, sin huecos y que estén sueltos uno entre otros. Quizás solo son cubitos, pero tal como reconoce la industria productora, al exigente consumidor español, no le vale cualquier cosa.

