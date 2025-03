Tecnología seminal

Cuando se habla de la cadena alimentaria es habitual ubicarla en el periodo comprendido desde que el producto sale del campo hasta que lo adquiere ... el consumidor. De hecho, en estos últimos años que tanto se ha hablado de la Ley de la Cadena y de la necesidad de velar por su adecuado cumplimiento, de la trazabilidad en todos los eslabones, etc., se olvida que su verdadero origen está en algo tan diminuto y tan relevante como la semilla. Ese pequeño material vegetal del que surgen los alimentos, tanto los derivados de los vegetales, como de los animales, ya que estos también necesitan de las plantas para la elaboración de sus piensos. Por ello y entre otros muchos motivos, recientemente se celebró el día internacional de las semillas, uno entre los cientos de ellos que jalonan nuestro calendario, pero no uno cualquiera, sino uno de los relevantes, precisamente por la importancia de lo que conmemora.

Porque contra lo que muchos puedan suponer, detrás de una semilla hay tecnologías de vanguardia, y por tanto, un potente sector que la desarrolla, el de la industria de la obtención vegetal. Hay que tener en cuenta para valorar su relevancia, que poner una nueva semilla en el mercado supone entre 2-3 millones de euros de media de inversión en I+D, y un proceso para su desarrollo tecnológico y su aprobación administrativa que se alarga entre 10-12 años.

Por cierto, unos datos que es importante recordar cuando desde determinados colectivos se demanda el uso gratuito de la semilla por parte de los agricultores. No olvidemos que hay cientos de variedades vegetales de uso libre, ya que la industria obtentora tiene un periodo de explotación comercial de su avance tecnológico, al igual que sucede con los medicamentos humanos, los veterinarios o los vegetales. Al final es la decisión del agricultor, que puede pagar por utilizar unas semillas que le aportan determinadas mejoras, u otras más baratas que no. Algo muy similar a lo que todos hacemos en nuestro día a día al tomar la decisión de comprar un ordenador, un teléfono, un coche, etc., o simplemente decidir coger un avión en vez de un autobús.

Son muchas las mejoras que aportan estas tecnologías, tanto económicas como medioambientales. Para empezar, en 2050 se estima que la población mundial rondará los diez mil millones de habitantes. Una población que debe ser alimentada y que, dada la muy exigua capacidad de aumentar la superficie de cultivo en el planeta, conlleva incrementar la productividad. Todo un reto, en particular en un contexto en el que la Unión Europea ha establecido un Pacto Verde donde para producir va a ser necesario elevar los requisitos de calidad, de seguridad y de sostenibilidad medioambiental. En este sentido y por poner un ejemplo con un alimento muy convencional, en el caso del tomate, en los últimos 30 años los incrementos de productividad han superado el 30% y los agricultores disponen de más de 800 diferentes variedades en el mercado, muchas de ellas ya libres de derechos de propiedad.

Desde una perspectiva medioambiental los retos son inminentes y muy palpables. El cambio climático requiere disponer de nuevas semillas cada vez más resistentes a las sequías y a la evolución de las plagas y malas hierbas, que mutan rápidamente ante los cambios térmicos y pluviométricos. Pero no solo, también se generan variedades mejoradas adaptadas a los procesos de fabricación de la industria alimentaria; al transporte, para evitar su deterioro y aumentar su durabilidad; y por supuesto, orientadas a aumentar la diversidad alimentaria y la independencia estacional.

La cuestión es que los poderes públicos no reaccionan a la misma velocidad y ralentizan los procesos de evolución tecnológica, tal como ha sucedido con los transgénicos y con el debate todavía abierto sobre las modernas herramientas de edición genética, como la técnica CRISPR. Tecnologías ya extendidas en otros muchos campos y con contrastada seguridad, pero que encuentran fuertes opositores ideológicos en el ámbito alimentario.