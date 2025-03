Pan con jamón

Pocos serán a quienes no les guste tomarse una buena tapa o un bocata de jamón, un sencillo placer que solo requiere de dos productos. ... Pero las circunstancias actuales son bien diferentes para uno y otro sector. Empecemos por el jamón.

El otoño ha arrancado bien, al menos en lo que a lluvias y temperaturas se refiere. Uno de los sectores que más se puede ver favorecido por esta situación es el extensivo, ya que los pastos, al contrario de lo que sucedió en la campaña anterior, van a poder crecer en abundancia, siempre que no se produzca un frenazo pluviométrico, lo que por el momento no se vislumbra. En concreto el ibérico, el de bellota, se puede beneficiar por partida doble, ya que, a los buenos pastos y a la disponibilidad de agua en las charcas y balsas, se añade una previsible buena producción de bellota. En el momento actual los árboles están bien cargados de frutos y estas aguas hacen prever que se desarrollen y maduren adecuadamente. Ahora que arranca la montanera, es sin duda una gran noticia para el sector, que mira al cielo con optimismo contenido, a la espera de que esta situación continúe en los próximos meses. Y es que el pasado año fue duro para ganaderos de cerdo ibérico; hay que recordar que en España el número de animales sacrificados alimentados con bellota cayó por debajo de los 600.000, un 12% menos que en la anterior campaña.

En Extremadura el pasado año se engordó el 39% del ibérico nacional, puro o cruzado (230.468 cerdos). Además la DOP Dehesa de Extremadura es un referente, y ya hay animales que están pastando y alimentándose de la bellota que ha caído de los árboles, parte de ella todavía sin madurar. Una situación que puede revertir la mala montanera del pasado año en que el sacrificio de animales cayó muy por encima de la media con respecto al año precedente. Por el momento y si la situación se mantiene, este año en esta DOP podría repuntar superando los 25.000 animales sacrificados. Quizás el principal problema pueda venir por el limitado número de animales para engorde, dadas las malas campañas anteriores.

Y un acompañamiento esencial para los productos de bellota es el pan, que no tiene tan buenas expectativas, al menos el proveniente de hornos tradicionales, la panadería de toda la vida. En nuestro país se cerraron en 2022 alrededor de 600 panaderías artesanas, el 5% de las 12.000 pequeñas y medianas empresas que forman parte de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan). Se trata de un producto que está sufriendo una feroz competencia de los panes de producción industrial, con puntos de venta cada vez más diversos y extendidos. Ya no son solo los supermercados y grandes superficies, sino también las gasolineras, que han adquirido una rápida preponderancia. Pero la presión a este sector no viene solo por la diversificación de los despachos de pan, sino por el enorme encarecimiento de la materia prima, como los huevos, la harina y la energía, que ha rondado de media el 60% Las grandes empresas panaderas, aplicando economía de escala, han tenido más fácil absorber estos incrementos, que han podido reducir y compensar en parte con volumen de ventas, no así los hornos tradicionales.

Es cierto que la supresión temporal del IVA del pan, que antes tributaba al 4% ha sido una ayuda, pero insuficiente. La peticiones del sector son sensatas, como las ayudas al gasoil, ya que desarrollan una función de reparto, esencial en muchos territorios de la España vaciada, o la bonificación en la factura eléctrica, tal como han conseguido los panaderos franceses.

Lo importante es que al menos sean escuchados por los diferentes ministerios competentes en cada asunto, lo que se está logrando con desigual resultado, tal como se denuncia desde la patronal, que no olvidemos, representa a 190.000 trabajadores y trabajadoras directos.