Hace un mes, en el Agro de febrero, avisábamos de que venían curvas, o sea, protestas. Y efectivamente, llegaron las protestas de los agricultores y ... en el Agro de marzo recogemos la reacción de la UE para aplacarlas. Se ha presentado a la presidencia belga un documento con medidas para reducir la burocracia que soportan las explotaciones, disminuir los requisitos medioambientales de la PAC, reducir las inspecciones y encuestar a ganaderos y agricultores con el fin de conocer sus preocupaciones. Será on line, se pondrá en marcha este mes, los resultados se conocerán en verano y así se sabrá qué agobia administrativamente a los campesinos y se tomarán medidas. Algunas se quieren implementar sin necesidad de acabar la encuesta. Por ejemplo, simplificar las Bcam: Buenas Condiciones Agrarias y Ambientales que se deben cumplir para cobrar la PAC. Otras medidas serán reducir a la mitad el número de visitas de inspectores a las explotaciones, eliminar las sanciones cuando no se puedan cumplir todos los requisitos por culpa de sequías o inundaciones o aliviar las cargas de los pequeños agricultores, además de proteger al sector de las prácticas comerciales desleales de intermediarios y grandes distribuidores. El comisario de Agricultura ha reconocido que los agricultores deben trabajar en sus campos en vez de estar todo el día en oficinas. Y digo yo que si todo esto no se podría haber hecho hace un mes y nos hubiéramos evitado este febrero agrario tan tenso y tan duro.

