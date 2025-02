La era digital

Hace no muchos lustros, pensar en digitalizar el trabajo que se realizaba en un espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se ... trillaban las mieses, lo que viene a ser una era, parecía una entelequia. Hoy en día, las nuevas tecnologías han permitido que la digitalización pueda formar parte de esta tradicional labor del campo, y de otras muchas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado el II Plan de Acción 2021-2023 de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural, que tiene como objetivo reducir la brecha digital entre el medio urbano y el rural, promover el uso de datos en la agricultura y apoyar el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el medio rural. En él se han diseñado 21 actuaciones con un presupuesto total de 64 millones de euros para el total del periodo. Por cierto, una cantidad que se antoja muy reducida para un fin tan ambicioso, ya que la digitalización rural es uno de los pilares necesarios aunque no suficientes para potenciar un desarrollo rural sostenible, imprescindible también para buena parte de los espacios rurales con escasa población; y resalto que solo en parte, porque hay territorios en los que posiblemente su desarrollo no se va a poder sustentar en la recuperación de población. Pero la digitalización no es el único factor, la mejora de infraestructuras y de los servicios públicos de comunicación, sanitarios y educacionales son también indispensables.

En todo caso, no hay que confundir la digitalización del sector agrario con la digitalización rural. En el sector agrario la digitalización ya ha dado importantes pasos y es ya una realidad. Su implantación está permitiendo aumentar la productividad de las explotaciones y hacerlo de una forma cada vez más sostenible desde una perspectiva medioambiental. Es por tanto un reto ineludible si se quiere llegar a dar sustento a las más de nueve mil millones de personas que poblarán el globo en menos de treinta años, según las previsiones de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación.

Son numerosos los avances basados en la digitalización que ya han entrado con fuerza en nuestro sector y que cada vez están más extendidos, como es la robótica, las labores agrícolas guiadas por satélite, el uso de sensores en muy diferentes tareas agrícolas y ganaderas, la agricultura de precisión, el uso de drones... Por ejemplo, en este último caso es muy llamativo el proyecto PhytoDron, liderado por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla) y diferentes universidades, centros de investigación, organizaciones cooperativas, plataformas tecnológicas e incluso grandes empresas del sector fitosanitario como Syngenta o BASF. Se trata de una iniciativa para equiparar el uso de drones a los tratamientos terrestres de productos fitosanitarios, eliminándolos de la categoría de aérea y permitiendo su uso en la agricultura de precisión, en línea con la Estrategia del Pacto Verde Europeo. De esta manera, la aplicación directa de fitosanitarios podría realizarse con ahorro de costes, mayor precisión, de forma más eficiente, reduciendo el uso de maquinaria y, por tanto, disminuyendo su impacto medioambiental. Se trata de una iniciativa de dos años de duración, dotada con un presupuesto de alrededor de 570.000 euros, financiado al 80% por fondos de la Unión Europea y completado con presupuesto del Programa de Desarrollo Rural que gestiona el MAPA.

Al final, la digitalización agraria y por extensión la rural, debe ser una estrategia horizontal, interministerial, en la que participen la iniciativa pública y la privada, como es el caso. El II Plan de Acción del MAPA arriba mencionado se ha diseñado en el contexto del Pacto Verde Europeo, de la Estrategia de la Granja a la Mesa, de la nueva Política Agrícola Común (PAC), del Programa Europa Digital y del Espacio Europeo de Datos agrarios. En paralelo se han puesto en marcha los fondos del Instrumento de Recuperación Europea (EU-Next Generation), que deberán respaldar las políticas de digitalización del sector.

Todo parece indicar que, por fin, nuestras eras serán digitales, y la era digital será parte intrínseca de nuestro sector agrario.