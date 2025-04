La otra crisis alimentaria, la de las plantas

Comenta Compartir

La guerra de Ucrania ha supuesto un agravamiento de una crisis en el sector de los fertilizantes, que ya había nacido antes. El cierre de las importaciones de gas ha generado que en algunos países de la Unión Europea (UE) la capacidad productiva de fertilizantes se haya llegado a reducir hasta en un 70%. De acuerdo con la información aportada por la Comisión Europea (CE), los fertilizantes nitrogenados se han encarecido casi un 150% desde septiembre de 2021. En el caso de la roca fosfórica, en el quinquenio comprendido entre 2016 y 2020 la subida fue del 254%, en este caso un enorme incremento no derivado del conflicto de Ucrania.

La industria europea está en desventaja con respecto a otros países productores, como Rusia o Bielorrusia, ya que depende de Estados terceros para la obtención de las materias primas, como son el gas natural y la roca fosfórica. Por ejemplo, de Argelia, que dispone de grandes depósitos de gas natural, o de Marruecos, con importantes yacimientos de fosfatos. Por otro lado, en la UE se aplican políticas medioambientales muy restrictivas, que no existen o son mucho más laxas en otros espacios económicos.

El problema es doble y complejo, porque lo que beneficia a la industria, a corto plazo no es tan interesante para el agro. Para poder bajar los precios de este input a los agricultores, habría que levantar las medidas 'antidumping' aplicadas en frontera para la entrada de fertilizantes de Estados terceros. Esta medida afectaría a la industria europea, a la española en particular, que le haría perder competitividad y generaría una gran dependencia exterior, que a larga podría ser perjudicial. En definitiva, una posibilidad, con probabilidad no pequeña, frente a un hecho. Aunque la aplicación de medidas 'antidumping' sigue un proceso riguroso, supervisado con lupa por los organismos internacionales competentes, también han sido criticadas por otros sectores cuando se emplean en otros países, por considerarse que en la práctica son protecciones arancelarias vestidas de legalidad. Por el momento, la CE ha decidido mantenerlas.

Esta situación y el consiguiente encarecimiento de los precios ha forzado a muchos agricultores a retrasar los abonados de sementara, y ya veremos qué pasa con los de cobertera. Esto tiene un impacto muy negativo en la producción de alimentos, ya que una nutrición insuficiente de las plantas reduce sustancialmente el rendimiento de las explotaciones. Una circunstancia que, además de perjudicar a la industria y al propio agricultor, ejerce una presión al alza en los precios de nuestros alimentos.

En todo caso, para poder llegar a solucionar de forma estructural esta otra crisis alimentaria, la de las plantas, y para poder alcanzar la soberanía europea en este campo, el de los fertilizantes, es necesario buscar países proveedores de materias primas, que permitan reducir la dependencia. Pero no solo eso, también hay que avanzar en la búsqueda de otras fuentes, y para ello la innovación en el sector es esencial. Para este objetivo las renovables son una alternativa necesaria, sobre todo para evitar la dependencia del gas natural. Algunas de ellas, provenientes del mismo sector ganadero; por ejemplo, a partir de la transformación en biogás de residuos animales, como son los purines del porcino o las propias deyecciones. Otra línea, avanzar en la adecuada combinación de los fertilizantes orgánicos y los inorgánicos.

Con el objetivo de reducir la dependencia exterior de los fertilizantes Bruselas ha propuesto un conjunto de medidas, como la posible activación de la reserva de crisis, de 450 millones de euros al año, la autorización de ayudas de Estado, o priorizar el uso de gas para los productores de fertilizantes. Todas ellas coyunturales. Además, hace algunas recomendaciones estructurales y trabaja para conseguir nuevos acuerdos comerciales con otros países. Pero al final, la mejor baza siempre la tiene el sector.