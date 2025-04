Manifestación en Villanueva de la Sierra ante las «prácticas mafiosas» de la industria aceitunera

José Tomás Palacín Badajoz Lunes, 25 de septiembre 2023, 14:07 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Las organizaciones agrarias La Unión, Asomanca, Asolite, Asociación del Valle del Jerte y Comarcas Norteñas han organizado este lunes una manifestación en Villanueva de la Sierra. Según las mismas, alrededor de 500 personas se han reunido en la principal rotonda de la localidad para pedir que los industriales de la zona paguen la aceituna por encima de los costes de producción. «Rechazamos el chantaje y las prácticas mafiosas de estos industriales en la compra de aceitunas», señala a HOY el coordinador estatal de La Unión, Luis Cortés.

Según él, solicitaron la manifestación hace dos semanas, aunque entendían que no se iba a celebrar porque el acuerdo con las cooperativas pertinentes iba bien. «Eran precios correctos», subraya.

«Pero cinco industriales concretamente han vulnerado la libre competencia: no se pueden poner de acuerdo entre ellos para pagar por debajo de los costes de producción, es ilegal. Además, con prácticas mafiosas, porque otros industriales han abandonado la zona ante amenazas», acusa. Al parecer, industriales de Sevilla y Almendralejo habrían acudido a la zona, sin mucho éxito.

De ahí que Cortes advierta que no estarán dispuestos a que se establezcan precios inferiores a los costes de producción y que, de lo contrario, presentarán denuncias en el Tribunal de Competencias. «La referencia debe ser 1,18 euros por kilogramo, y no se venderá por menos», asegura. «Si en un año en el que podemos ganar dinero no lo hacemos, nadie querrá tener actividad ni tener olivares tradicionales. Entendemos que no se puede permitir. Si queremos que la comarca exista, que las nuevas generaciones se dediquen a esto, no podemos admitir estas prácticas», insiste.

«Se está vendiendo a 80 céntimos de media»

Por su parte, Cristian Gómez, secretario de Asomanca, señala que están recibiendo precios que se daban en los años 80. «Son los precios de aceituna que tenía mi padre. Ahora, en el 2023 ha subido el nivel de vida y no se repercute los precios. Se está vendiendo a 80 céntimos de media cuando el estudio del coste de producción de la Junta y la Universidad de Extremadura estaba en 83 céntimos por kilo. Instamos a la administración pública a que vea lo que se está haciendo y pedimos distinción por territorio», declara.

Además, Gómez lamenta que todo lo que invierten en una cosecha se da a la siguiente, que no ganan el suficiente dinero. «No tenemos ningún tipo de beneficio y tampoco podemos entrar en la negociación entre industrial y agricultor. Por eso pedimos que todos se pongan de acuerdo por un precio digno. Reclamamos 1,18 euros pero, como en cualquier negociación, se puede hablar», afirma.

Del mismo modo, también acusa a los industriales de la zona de «puentear» precios. «Y al que ha querido pagar precio justo, no le han dejado», asegura.

«Soy un joven agricultor que empezó en 2013. No veo nada seguro el futuro. Las futuras generaciones no podrán trabajar el olivar tradicional».