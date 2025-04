Incertidumbre en Tierra de Barros: la mayoría de cooperativas no inician la campaña de aceituna

Ayer, cuatro cooperativas del norte de Cáceres decidieron no empezar la campaña de recogida de aceituna. Hoy, en Badajoz, en Tierra de Barros, la gran ... mayoría tampoco lo ha hecho. A la espera de que llueva este fin de semana y la aceituna tenga mejor tamaño, los agricultores van con incertidumbre y de reunión en reunión, ya que todavía no saben ni los precios que tendrá la aceituna de mesa, ni siquiera la que se destinará a molino para aceite de oliva –aunque se rumorea que será de 1,20 el kilo a principios de octubre–.

Eusebio Pérez, presidente de la Sectorial de aceituna de mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, afirma que la suya, la Cooperativa Corazon de Jesús de Aldea de Retamar, todavía no ha abierto. «Creo que mañana abre la de Solana de los Barros, Corte de Peleas empieza el jueves… están casi todas a empezar, porque no sé si la de Arroyo lo ha hecho. El problema real es que no llueve y no sabemos ni qué hacer».

De las nueve cooperativas de Viñaoliva, ninguna ha abierto, y todas están en continuas reuniones para ver qué decisiones tomar, porque «el asunto está más que complicado». Pérez señala que cada día que ni llueve la aceituna de mesa va a peor. «La mayoría al final tiene pensado mandarla a molino, para aceite, porque el calibre es pequeño y los agricultores ya le perdieron dinero a la aceituna de mesa hace dos años».

Todo depende de la lluvia

Todo dependerá de si llueve o no. Si no lo hace, para mesa se cogerán solo aceitunas de cuatro olivares nuevos que tienen poca aceituna, que es nueva, y que es de riego. El global no se podrá destinar, al menos en Tierra de Barros, ya que en Mérida y Torremejía si están teniendo buen tamaño.

Por poner en contexto: hace dos años –los olivares tienen vecería, esto es que un año dan mucho fruto y al siguiente poco, alternativamente– se sacaron 27 millones de kilogramos de aceituna. El año pasado, catastrófico, solo tres millones. «Nos daremos con un canto en los dientes si este año tenemos siete millones», calcula Pérez. Siete millones de los cuales el 80% iría a molino para aceite de oliva.

Por otro lado, en el caso en el que lloviera, se irían a los 12 millones de aceitunas, de los que el 35% se iría a molino, teniendo en cuenta que el precio para el aceite, a priori, está alto.

Sin embargo, la realidad es que todavía no saben precios: «Todos hablamos y no sacamos nada en claro, no sabemos nada. El aceite tiene precio –entre 8 y 9 euros por kilo– pero la aceituna no, y los compradores y los industriales no están dispuestos a dar un precio todavía, porque el calibre todavía no sale».

De momento, en la zona solo hay algún puesto abierto que vende a 1,30 entre los calibres 2,40 y 2,60 –de tamaño de pieza de aceituna por kilo, una medida que utilizan los agricultores–. «La cuestión es que no hay calibre todavía. Tiene que llover. Todo dependerá de ello», resume.