Guardiola «peleará» para que el Gobierno ayude a financiar el regadío de Tierra de Barros

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, remarcó ayer que peleará para que el Gobierno central ofrezca su «ayuda» para el regadío ... de Tierra de Barros si la UE no lo va a financiar, toda vez que es un proyecto que «tal y como está diseñado es inasumible para las arcas regionales».

Tras indicar que la Junta ya se ha pronunciado en el sentido de que «tal y como está diseñado ese proyecto es inasumible para las arcas regionales», incidió en que la Administración autonómica está reivindicando que el ministerio «nos pueda ayudar».

«El Gobierno de España ahora mismo según la carta que recibimos de la Comisión Europea tenía que incluir en el plan de gestión del Guadiana el nuevo regadío y no estaba incluido», dijo Guardiola, quien subrayó que si la UE no financia el proyecto entonces lo que quiere la Junta es «ayuda» del Gobierno. «Oye, si la Unión Europea no nos va a financiar lo que queremos es ayuda del Gobierno de España», incidió y reiteró que la Junta «está dispuesta por supuesto a financiar como ha estado dispuesta siempre».

«Es un proyecto que defendemos y que vamos a seguir trabajando con ello. Incluso les llegamos a plantear a los regantes de Tierra de Barros que podíamos redimensionar el proyecto, ellos insisten en que quieren el proyecto tal y como está diseñado y que peleemos la financiación y yo voy a acompañarles en esa pelea», recalcó durante su visita al yacimiento tartésico del Turuñuelo.