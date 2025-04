La Guardia Civil reforzará la vigilancia para evitar los robos de aceituna

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha anunciado este martes que la Guardia Civil realizará un esfuerzo extra durante la campaña de recogida ... de aceituna que ahora comienza para evitar que el alto precio al que se paga este producto pueda conllevar un incremento de los robos en olivares.

El anuncio lo realizó durante un encuentro con los representantes de las principales organizaciones agrarias de la región, a quienes explicó que a la vigilancia habitual se sumará un especial control desde el aire y la casi segura presencia del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil.

En la reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Badajoz participaron también el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien avanzó que los inspectores de Agricultura y Ganadería y los inspectores de Salud Pública acompañarán a los agentes de la Guardia Civil en las inspecciones que se realizarán en los puestos de compra de aceituna para garantizar que se respeta la trazabilidad del producto y que no se compra aceituna robada.

«El problema esta campaña es que un saco de aceitunas vale casi 100 euros», alertó Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura. «Esto se acabará si los jueces colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incautando los utensilios que se requisen a los autores de los robos hasta el final de la campaña, y si la Junta denuncia a los ocho puestos ilegales que existen en Extremadura», expresó el dirigente agrario.

Igualmente contundente se mostró Luis Cortés en nombre de La Unión. «O las fuerzas del orden controlan los robos en las explotaciones, o tendremos el peligro de que se organicen patrullas de agricultores para defender las propiedades y eso puede ser un problema. Pero lo que no puede ser es que a un agricultor le roben 400 euros en aceitunas y encima el ladrón se ría de nosotros».

El delegado explicó a los agricultores que la vigilancia se reforzará con drones, helicópteros y guardias a caballo

Para garantizar la seguridad y prevenir los robos, desde la Delegación del Gobierno se ha adelantado este martes que el dispositivo contará con agentes pertenecientes a las compañías territoriales de las zonas afectadas, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), del sector de Tráfico, del SEPRONA y de la Policía Judicial. «Además, en esta campaña se va a intensificar la vigilancia con el uso de medios aéreos y de agentes del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil», se avanza desde la Delegación.

«Si existe el robo es porque hay quien compra el producto robado en esos puestos de dudosa legalidad», coincidió Juan Metidieri, representante de Apag Extremadura Asaja. «Estamos ante un año muy difícil, pero se van a incrementar los controles con drones, caballería y helicópteros para que la campaña pueda transcurrir lo más tranquila posible. En la reunión se nos ha trasladado que existe una total coordinación», valoró Metidieri.

Todas estas medidas tienen como objetivo no sólo prevenir los robos intensificando la vigilancia en el campo, sino también actuar sobre los centros de recogida de aceituna y almazaras en los que se pudiera producir la venta de las aceitunas robadas. Para ello se va a contar con la presencia de inspectores de la Junta de Extremadura en materia de trazabilidad del producto y de sanidad, al objeto de detectar rápidamente la aceituna que pudiera haber sido sustraída.

«Las actuaciones comenzarán ya y los efectivos se concentrarán en los lugares con más actividad para impedir las conductas ilegales y delictivas», incidió el delegado del Gobierno en Extremadura.

«Lo que no se vende, no se roba», concluyó Ignacio Huertas en nombre de UPA antes de reclamar que los controles en los puestos sean efectivos. «Pedimos prudencia, porque los agricultores no somos profesionales de la seguridad, pero sí les animamos a que nos faciliten la información que tengan para que nosotros podamos transmitírsela a la Guardia Civil».