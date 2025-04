«El futuro del sector de la fruta está peor ahora que hace 25 años»

Mapeca e Hijos produce en torno a 300.000 kilos de frutas al año, que cultivan en fincas cacereñas de Jerte, Alagón del Río ... y Barco de Ávila.

–¿A que se dedica Grupo Mapeca e Hijos S.L.?

–Es una empresa familiar que montó mi padre, de la cual soy gerente. De hecho, Mapeca viene de su nombre, Manuel Pérez Carrión. Junto a mi madre, empezaron en los años 70 con la hostelería y la agricultura. También con la explotación de máquinas recreativas. Con las ganancias, fueron comprando fincas en Jerte, Alagón del Río, Barco de Ávila,… Ya en el 2000 mi hermano y yo nos incorporamos a la actividad, creando entonces Mapeca e Hijos.

EXPORTACIONES «Vendemos algo en España, pero la mayoría va a París, Holanda,… También algo a Hong Kong»

En la actualidad, nuestra principal dedicación es la agricultura, concretamente la producción de frutales, aunque también tenemos una carpintería de madera. Se trata de una empresa que montó mi padre para mí, porque no me gustaba estudiar. Finalmente me he dedicado a la agricultura, pero la carpintería la seguimos manteniendo.

–¿Qué tipo de frutas cultivan?

–Tenemos cerezas, ciruelas, manzanas melocotones, castañas,… Las cultivamos en varias fincas, sumando unas 45 hectáreas de terreno en total y una producción anual en torno a 300.000 kilos, aunque en los dos últimos años ha bajado bastante.

–¿Por qué?

–Por las lluvias. Llevamos dos campañas malísimas porque llueve a partir de mayo, que es cuando empezamos a recogerla, y mucha de ella se raja, se estropea y no vale para comercializarla. Para colmo, los seguros no llegan a cubrir ni los gastos. De hecho, en estas dos campañas habremos recogido en torno a la mitad. Esperemos que este año no ocurra lo mismo...

EVOLUCIÓN «Bien, por la mecanización, y mal, por el aumento de los costes de producción»

–¿Venden su fruta en la zona o fuera?

–Aquí se queda algo, en España. Pero la mayor parte va a París, Holanda,… También hemos vendido algo a Hong Kong, pero poco. Es un mercado complicado, allí hay que ir muy preparado.

–¿Cómo ha evolucionado el sector en estas décadas?

–Por una parte, bien, pero por otra mal. Bien porque hay más mecanización y algunos procesos que antes había que hacer a mano, con muchos empleados, como la selección de las cerezas, ahora te las hace una máquina. Esto te permite llevar explotaciones mayores.

Por otro lado, mal porque los costes han subido mucho. Todo es más caro, te cuesta más producir y sin embargo el kilo de fruta nos lo pagan menos que hace 25 años.

–¿A cuántas personas emplean?

–Depende de la temporada, pero en campaña llegamos a las 30.

–¿Cómo ve el futuro del sector?

–Mal, está complicado. Cuando empezamos, hace ya más de dos décadas, estaba bastante mejor. Las administraciones deberían hacer algo para que mejorara, como articular más ayudas. También que los seguros mejoren y que cubran los gastos reales en caso de necesidad, etcétera. Todo esto ayudaría a dar estabilidad al sector, que haya empleo más estable y a que la gente se quede en los pueblos, fijando así la población.