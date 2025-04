¿Cuándo bajará el precio?

J. T. P. Badajoz Domingo, 10 de septiembre 2023, 14:55 Comenta Compartir

Vaticinar el futuro es algo muy complicado. De todos modos, la opinión de Alfonso Montaño, responsable del Área de Tecnología de los Alimentos y del Grupo de Investigación de I+D de Ctaex, es que, a corto plazo, no va a bajar el precio del aceite de oliva. «No espero una bajada de precios, es más, lo ideal sería que la cotización siguiera por debajo de los diez euros».

Ahora mismo, Extremadura y Andalucía están a expensas de que sus gobiernos regionales informen de las producciones de la cosecha. «Unos dicen que ha habido más, otros que menos, las opiniones son dispares. En Extremadura, por ejemplo, nuestro regadío ha ido bien. Tierra de Barros cuenta con aceitunas que pasaran de mesa a molino y muchas almazaras de Andalucía vienen a dar precios altos respecto al histórico». Del mismo modo, explica que hay zonas como La Serena que es muy desigual.

«Y Andalucía está mal, la predicción es que puede llegar a granel en almacén a diez o doce euros si es de alta calidad… Las envasadoras necesitan aceite, la gente está aguantando su consumo y todo dependerá de la lluvia. Necesitamos dos buenas campañas de aceite, solo así caerán los precios, pero en 2024 me da que seguirán los precios altos. Esto es un huracán, pero debo decir que me da que es algo puntual, aunque no se puede saber con seguridad».​

Montaño vaticina que, mientras baja el precio, si lo hace, las familias pueden pasarse incluso a aceite de semilla o de orujo. «En España ya no se cocina tanto con aceite de oliva, muchas familias españolas menos pudientes sopesan pasar de la garrafa de 5 litros de aceite de oliva a otra de girasol. Antes, era un hábito comprar aceite para todo el año, ahora esa garrafa valdrá 50 euros. No todas las familias podrán soportarlo», anuncia.

Por último, Fabián Gordillo, presidente de la Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura, cree que, como no llueva de aquí a diciembre, la subida se mantendrá hasta la campaña 24/25. «Y una cosa son las subidas de precios sanas por calidad o beneficios saludables y otra cosa por esto. Regular es difícil y costará esfuerzo volver a recuperar lo que se está perdiendo. Pero de verdad, esta circunstancia no nos interesa y, si es por baja producción, menos: nos interesa trabajar y crear nuestros mercados en otros países. Estos niveles de precios preocupan, pero es que no hay tanta producción», argumenta.

Temas

Agricultura