Los apicultores, «enfadados»: están fuera de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible

El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva normativa del Gobierno, por la cual la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, disponible para toda la población, ahora estaría solo disponible para ciertos conductores: camioneros, agricultores y otros profesionales. Entre los beneficiados del sector primario no se encuentran los apicultores, cuya labor trashumante es indispensable para el mantenimiento de las abejas. Sin ellos, aseguran, no habría enjambres silvestres.

«Estamos muy decepcionados», asegura Antonio Prieto, experto apicultor y uno de los portavoces de UPA-UCE Extremadura. Según él, el pasado 27 de diciembre las organizaciones agrarias tuvieron una reunión con el secretario general de Agricultura en el Ministerio, y uno de los asuntos que tocaron fue este.

«Nos dijo que lo iba a mirar con el Ministerio de Hacienda para entrar como excepción. Sin embargo, a día de hoy, no tenemos la bonificación». El apicultor no es transportista como tal, porque solo desplaza su propia explotación. Pero, para Prieto, eso no es excusa: «Estamos enfadados y se lo hemos vuelto a demandar al Ministerio de Agricultura». Por ello, quedarán en torno al 20 de enero para volver a enviar propuestas concretas y saber, de una vez, si quedarán exentos de la nueva norma y obtener la bonificación.

El desconocimiento sobre la apicultura

Los apicultores creen que el desconocimiento sobre la apicultura se traslada a toda la sociedad. Y Extremadura, aun con su perfil profesional –la región que más tiene de toda España–, tampoco se salva.

«No somos una ganadería al uso», señala Prieto. «Un ganadero tiene una finca suya o arrendada con diferente ganado y están físicamente. Nosotros no tenemos finca, no tenemos sitio nuestro, no tenemos suelo. Contamos con colmenas, que son móviles y trashumantes. Las podemos tener en cualquier punto de Extremadura y España y necesitamos hacer muchos kilómetros para ir de flor en flor, como la abeja, y poder tener una rentabilidad y producción».

Por otro lado, César Ledesma, apicultor de tercera generación –enfocado hacia la apicultura ecológica–, apunta que la sociedad «no sabe» lo que son. «Piensan que no se podía vivir de eso. Mi padre me dio estudios trabajando con abejas. No piensan que sea un trabajo profesional, con el que la gente se gana la vida. Mucha gente lo desconoce y, por ello nos dejan de lado».

La polinización, indica Ledesma, no existiría sin los apicultores profesionales. Lo natural y lo silvestre ha desaparecido. La labor sostenible la hacen ellos. «A los políticos se les llena la boca con términos como medioambiente, ecología, sostenibilidad. Pero somos nosotros quienes hacemos ese trabajo. Estamos muy enfadados».

Y explica: «Como somos profesionales, no 'hobbistas', nuestra labor es trashumante. Nos movemos de Cádiz a Cantabria buscando las mejores floraciones. Y vamos en camiones grandes para transportar nuestras colmenas. No son diez, como las de cualquier aficionado. Hablamos de una explotación. Es una barbaridad, así que solo hay que imaginar lo que nos suponen esos 20 céntimos».

Del mismo modo, Ledesma, que no entiende por qué se les excluye de la nueva norma –«si somos tan importantes para el medioambiente, ¿por qué no se nos ayuda?», se pregunta–, recuerda que las colmenas están en el campo, no en sus casas.

«Entiendo que se favorezca a ciertos agricultores, que tengan ese beneficio, y lo defiendo. Pero se mueven mucho menos que nosotros. No digo que ellos no tengan la bonificación; solo digo que yo también la quiero, porque la necesito», demanda.

Un sector con muchos problemas

De nuevo, Antonio Prieto, denuncia que la situación de los 20 céntimos por litro de combustible es un problema. Pero que no es el único que tienen. «Hay una serie de inconvenientes, como la producción, costes de producción, importaciones, estado sanitario de las colmenas que hacen que el sector apícola vaya a peor».

De ahí que entre las medidas que van a presentar al Gobierno es que haya una campaña de producción española, actualmente inexistente, que permita competir con las mieles de fuera. «Una miel que, en calidad, es muy inferior a la nuestra, pero que con los precios que tiene es imposible de combatir».

En definitiva, un plan de choque estructural que alivie la producción de menos del 50% que han tenido, la climatología que les ha afectado –han tenido inundaciones–… «Estamos en un mar de dudas, mucha incertidumbre sobre hacia dónde vamos. Y el mercado de la miel sigue sin moverse, está paralizado. Solo se mueven los países terceros con unos precios ridículos. Y eso, entre otras cosas, nos hace mucho daño», subraya Prieto.

