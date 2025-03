Agricultura volverá a permitir la quema de rastrojos siempre que esté justificada

Dentro de poco, la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura autorizará las quemas controladas de rastrojos en el campo. Aunque técnicamente seguirán prohibidas, ... se contemplan excepciones flexibles que beneficiarán sobre todo a los cerealistas extremeños.

De este modo, las quemas, una solución que no comparten todos, se podrán realizar siempre y cuando estén justificadas por su uso fitosanitario mediante un informe técnico. Cada vez más plagas y enfermedades azotan al campo extremeño y los productos químicos no parecen ser una solución. Para ello, los agricultores deberán presentar una justificación a nivel individual.

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura, confirma a HOY que «según lo que nos han contado en la última reunión, parece que no pondrán muchos problemas para la autorización de quemas de rastrojos. Eso nos han trasladado, aunque hasta que no lo vea no me fío del todo».

El mismo Metidieri recuerda que esta excepción en la medida —«porque las quemas siguen estando prohibidas», especifica— viene a decir que solo las microexplotaciones podrán llevar a cabo la quema de rastrojos. Este tipo de explotaciones son las que tienen menos de 50 trabajadores y que facturan menos de diez millones de euros: esto es, la gran mayoría de cerealistas extremeños.

«Es una gran noticia, ahora saldrá una resolución para autorizar estas quemas. Es algo por lo que llevamos luchando muchos años», asegura.

Ya en 2016 se prohibieron, y Apag no ha sido la única organización agraria en pedir que volvieran las quemas de rastrojos para evitar enfermedades.

Enfermedades

Catalina García, secretaria de la sectorial del Vino de UPA—UCE Extremadura, explica que esta excepción a la prohibición de las quemas forma parte de las famosas 43 medidas planteadas por Luis Planas, ministro de Agricultura para calmar las protestas en el campo. «Unas medidas que firmaron UPA, COAG y La Unión, no Asaja», deja caer.

La cuestión es que para evitar que en cultivos, sobre todo de cereales, haya problemas como hongos, huevos, larvas o plagas, la quema de rastrojos se antoja esencial para los agricultores.

«Bruselas, donde se creen los más verdes del mundo, prohibieron en 2016 la quema de rastrojos. Aunque una quema controlada es una alternativa natural que se ha hecho toda la vida en el campo. Lo que no puede ser es que nos prohíban sin darnos alguna alternativa. Los agricultores no tenemos más remedio que acatar las órdenes de Europa, aunque lo que se decreta los despachos no tiene nada que ver con el campo. Ahora bien, ¿nos quitan los fitosanitarios y no nos dan alternativas, aunque sea ecológica? Me parece bien la vuelta a la quema», declara.

Metidieri, de nuevo, incide en que el control estará garantizado por el campo extremeño: «Habrá cortafuegos, tractores con cubas de agua para que se queme todo correctamente y no haya problemas».

Y añade: «De verdad que las quemas son lo mejor que le podemos hacer al campo. O qué hacemos, ¿volver a echar productos químicos para evitar plagas?».

«Una señal tercermundista»

Sin embargo, no todos comparten la satisfacción por la vuelta de las quemas propuesta por la Consejería de Agricultura.

En un comunicado, Manuel Martín, profesor de Biología y vicepresidente del Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), asegura que lo que se consigue quemando los rastrojos que han quedado después de cosechar es «empobrecer el terreno en materia orgánica, cuya presencia es fundamental para fertilidad del suelo».

Continúa diciendo que, por debajo de un 2% de materia orgánica, los microorganismos presentes en las tierras dejan de actuar y ello lleva a su desaparición.

«Esto es muy grave en el secano, pero en los cultivos de regadío se puede convertir en un cataclismo si no se instaura una solución adecuada», destaca.

Por otro lado, el profesor Martín subraya que quemar rastrojos es una señal «tercermundista» que los agricultores extremeños tienen que abandonar y que revela el «bajo nivel de profesionalidad» de quienes todavía la practican.

«Unas veces por ignorancia, otras por costumbre y otras, porque nadie les ha explicado las nefastas consecuencias de tal práctica», de ahí que pida una campaña de mentalización.