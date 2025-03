Los agricultores piden ayudas para paliar las limitaciones de riego tras la sequía

Piden ayudas directas para paliar las pérdidas que prevén por la restricciones que tendrán los regantes esta campaña. En sendas ruedas de prensa, las organizaciones ... agrarias UPA-UCE y APAG denunciaron la situación que se avecina. La primera de ellas incluso anunció una protesta en la sede de la Consejería de Agricultura en Mérida.

Será el jueves de la semana que viene, 5 de mayo, y con ella se pretende denunciar la grave situación que viven miles de agricultores de las Vegas Bajas del Guadiana y también de zonas del Tajo, como el Borbollón, donde tendrán una reducción del 50% de la superficie de riego para esta campaña. «Miles de regantes extremeños, dedicados al maíz, tomate o arroz se verán obligados al cierre de sus explotaciones por esta situación», lamentó el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.

Solo en el regadío, UPA ya cifró unas pérdidas de renta para los agricultores de 112 millones de euros. El maíz, el arroz o el tomate son los cultivos que más verán reducida la superficie de siembra, recoge en una nota.

Esta organización agraria recuerda que se ha reunido con la Junta, el Ministerio de Agricultura y también con la portavoz de comisión de Agricultura, Clara Aguilera, a quien le trasladó la necesidad de liberar fondos europeos para paliar esta situación, «pero a día de hoy seguimos sin soluciones», afirmó Huertas.

«Lo único que tenemos es un decreto de medidas del Ministerio de Agricultura, que no va a resolver la situación, y la puesta en marcha de una ayuda para los agricultores arroceros del canal de Orellana, que es positiva, pero que deja fuera a miles de productores de maíz o tomate que tampoco podrán sembrar sus cultivos y que tienen un problema similar al de los arroceros extremeños», denunció Huertas.

Damián Bohollo, productor de tomate, maíz y arroz y también regante del canal de Orellana, calificó de dramática la situación de los regantes. «Los agricultores hemos apostado por tecnificar nuestras explotaciones y por hacer grandes inversiones para que ahora nos tengamos que con una mano delante y otra detrás», apunta.

Metidieri

En otro encuentro con la prensa, Juan Metidieri, de Asaja, reiteró la petición de ayudas por valor de 15 millones de euros para compensar a toda la superficie regable que no se ha podido sembrar por falta de agua, pero no solo de una zona determinada, sino de toda la región.

En la misma línea pidió exenciones a la Seguridad Social, en el pago del canon del agua y el IBI rústico además de préstamos al 0% de interés y rebajas fiscales para agricultores y ganaderos ante una situación excepcional como la vivida este año.

Como medidas complementarias también exigió que no se permitan este año los derrames de caudal ecológico, cuando tenemos los embalses como los tenemos, y «por supuesto, que no haya turbinación eléctrica hasta que no haya garantía de abastecimiento seguro en nuestros embalses».

Asimismo, Metidieri denunció la «incompetencia» de Confederación Hidrográfica del Guadiana porque tienen «miles de expedientes» sin resolver relativos a autorizaciones de pozos de sondeos, lo que está generando muchos problemas a los agricultores y sanciones por parte de la consejería.

Según el dirigente agrario no es de recibo que la incompetencia de la Confederación la estén pagando los agricultores, puesto que, en vez de estar al servicio de los administrados, lo que está suponiendo es un lastre para todos por su gestión «tediosa, lenta e inepta».