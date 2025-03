La Junta reitera a Bruselas la puesta en marcha de ayudas directas a los regantes

redacción Badajoz Jueves, 28 de abril 2022, 16:27 Comenta Compartir

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha mantenido una reunión con Roberto Berutti, miembro del gabinete del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la que la responsable extremeña ha trasladado la necesidad de autorizar fondos FEADER para ofrecer ayudas directas a los regantes que no han podido realizar su campaña agraria debido a la sequía hidrológica que sufre Extremadura.

La consejera extremeña ha calificado de «muy positiva» la reunión, ya que los responsables comunitarios están «concienciados» de la necesidad de los regantes extremeños. Esta petición de nuevos fondos está liderada por el Ministerio de Agricultura y apoyada por numerosos estados miembros.

Con el fin de mejorar la situación de los aquellos profesionales de campo que no están pudiendo regar sus tierras ante la gravedad de la sequía, la consejera ha solicitado a la Comisión Europea y, en particular, al gabinete del comisario la necesidad de autorizar la transferencia al primer pilar de fondos no utilizados del FEADER para así poder ofrecer ayudas directas a estos regantes.

Esta medida, que ya se utilizó en el marco de la crisis por la covid-19, podría contribuir también a paliar en el sector agrícola las dificultades generadas por la crisis derivada a la invasión rusa de Ucrania.

Desde la Comisión Europea se han comprometido a estudiar «seriamente» la respuesta en términos de presupuesto, finanzas y limitaciones legales. Asimismo, Berutti ha hecho referencia a un conjunto de medidas complementarias que pudieran ser utilizadas para abordar la situación, como ayudas en el marco del segundo pilar, ayudas de Estado o, en el largo plazo, el refuerzo de los instrumentos disponibles en la próxima PAC.

Esta reunión con la Comisión Europea ha tenido lugar en el marco de una visita a Bruselas de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en la que además García preside la Asamblea General de Arepo y participa en una reunión de alto nivel organizada por la Coalición de Regiones Agrarias Europeas, de la que Extremadura es miembro.

«Motor» contra la despoblación

De hecho, la consejera defendió ayer la relevancia de los productores que trabajan en el sector agrario como «principal motor» en la lucha por el reto demográfico.

Del mismo modo, García Bernal debatió en la reunión del Consejo de Productores de la Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen (Arepo), en la que se abordó la propuesta de reforma del sistema de Indicaciones Geográficas, así como el impacto del aumento de los precios mundiales de la energía en las cadenas de suministro de las IG, cómo se puede reforzar el papel y las competencias de los grupos de productores.

