Agricultores cortan la autovía entre Miajadas y Don Benito en protesta por los precios

ESTRELLA DOMEQUE/REDACCIÓN Martes, 22 de febrero 2022, 12:24

Un centenar de agricultores extremeños ha cortado este martes la autovía autonómica Miajadas-Don Benito (EX-A2). La acción se ha llevado a cabo desde las 11 de la mañana dentro de una tractorada de protesta.

Las organizaciones APAG, Asaja, La Unión, Aseprex, Agricultores de Don Benito, la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo han participado en la tractorada para protestar por la escalada de los costes de producción, un reparto justo de la PAC y pedir que se convoque la Mesa de la Sequía.

La protesta tenía permiso para concentrarse sobre las 10.00 horas en la rotonda que hace de cruce entre la autovía Miajadas-Don Benito con la carretera N-430, pero, primero miembros de La Unión y Aseprex y luego el resto de organizaciones, han ido bajando hasta la autovía EX-A2 y la han cortado sobre las 11.15 horas. Sobre las 12.00 horas, había un centenar de personas cortando la vía. Los agricultores han permitido que se abriera el tráfico durante cinco minutos para que se descongestionará la vía que ya acumulaba colas de más de un kilómetro en ambos sentidos.

Según la Guardia Civil, en la concentración han participado unos 280 tractores y hay una treintena de agentes de la Guardia Civil controlando la protesta. Las organizaciones agrarias han elevado la cifra hasta el millar de tractores.

Finalmente, las dos vías han quedado abiertas al tráfico poco antes de las 15.00 horas. Se han vivido momentos de tensión entre agentes de la Benemérita y manifestantes, aunque no hubo altercados físicos.

Muchos de los agricultores se han marchado hacia Don Benito, donde han quedado esta tarde a las 18.00 horas en Feval y marcharán a pie hasta el Ayuntamiento de la localidad por la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Precisamente, parte del equipo de seguridad y de comunicación que acompaña a Sánchez hasta Extremadura ha quedado atrapado en la carretera esta mañana por la concentración.

Imagen. Momento en el que los agricultores cortaban la autovía EX-A2. ESTRELLA DOMEQUE

Costes y sequía

Los agricultores subrayan que algunos productos han visto incrementados sus precios hasta un punto «prácticamente inasumible, que pone en riesgo la viabilidad de sus explotaciones». Entre los productos que destacan está la urea, que tenía un precio de 0,30€ el kilo en 2020 y hoy supera los 0,90€, lo que supone un incremento del 200%; el glifosato pasó de 3,30 a 8,5 euros, con un incremento del 157,57%; el cobre, de 7 a 12 euros, con una subida del 71,42%; y el gasóleo agrícola subió cerca del 53% al pagar hoy una media de 1,07 euros el litro, cuando hace dos años costaba 0,70.

La Comunidad de Labradores de Almendralejo reclama también la equiparación de la actual región 802 a las regiones de su entorno en Andalucía, para así acabar de una vez por todas con el agravio comparativo que vienen sufriendo desde hace más de 20 años, concretamente desde 1999, año de referencia para el establecimiento del importe a abonar por los derechos, y que se concreta en que mientras un agricultor extremeño cobra hoy una media de 166 euros por hectárea y uno andaluz puede llegar a los 497.

Los labradores alertan de que la situación de sequía que estamos padeciendo puede agravar la situación de cara a la próxima cosecha, lo que 'daría la puntilla' a muchas explotaciones familiares que, además de sufrir la escalada de costes de los insumos y los bajos precios que perciben por sus cosechas, sufrirían un año más pérdidas insostenibles. Las organizaciones agrarias llevan tiempo pidiendo que se convoque la Mesa de la Sequía.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha puesto el acento en que si el año pasado teníamos problemas con los recortes de la PAC, con el endurecimiento de las exigencias medioambientales, además del incremento del coste de los insumos, a lo que ahora se suman nuevos problemas como es la sequía y «otras ocurrencias», en referencia a la reforma laboral, muy perjudicial para el campo por las campañas temporales, o la nueva subida del SMI «por real decreto» y sin escuchar a las partes. Metidieri ha indicado que las protestas en el campo no pararán hasta que no se atiendan las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, por lo que augura una primavera muy movida. Por último, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha vuelto a recordar la importancia que tiene el campo para la economía extremeña porque «si funciona el sector primario, el resto también funcionará bien».

Por su parte, Natalia García, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito, ha incidido en que la situación del campo es actualmente extrema. «La gente se ha lanzado a la calle porque estamos es una situación insostenible. Necesitamos respuestas, certidumbres para poder hacer nuestras planificaciones», ha aseverado. Natalia resalta que hay agricultores preparando sus tierras sin saber si al final van a poder regar y sacar adelante sus cultivos. «No pedimos más que se reuna la Mesa de la Sequía, que ya sabemos que se va a convocar, pero ya vamos tarde. Necesitamos respuestas cuanto antes», enfatiza.

En la concentración también ha estado Fernando Baselga, diputado regional de Ciudadanos, que ha recordado que su formación ya pidió en la Asamblea de Extremadura hace un mes que se reuniera la Mesa de la Sequía. Baselga pide que se reuna ya, que es lo que los agricultores necesitan planificar sus cosechas y no saben del agua del que van a disponer. «Entendemos que la Administración regional no tiene culpa de que no llueva, pero sí tiene culpa de que no se planifique el cultivo o la utilización del agua», asegura. «El campo está pidiendo agua y ayudas a gritos», ha finalizado.