Un villanovense que da la nota en Holanda

Álvaro García Carmona lleva más de media vida de idilio con el violín. Hasta tal punto, que el excepcional manejo que tiene de este instrumento le ha servido a este villanovense para tener el privilegio de formar parte de la Joven Orquesta de Holanda, reconocida nacional e internacionalmente por su calidad y compromiso con la formación de los estudiantes europeos. En la actualidad, de hecho, es el único extremeño que la integra.

Este joven comenzó sus estudios de violín a los 8 años en la asociación Apromuvis de Villanueva de la Serena. Un año después, ésta se trasladó a Don Benito y pasó a ser la Asociación Orquesta Scarlatti, donde comenzó sus primeras experiencias orquestales.

En el año 2010 ingresó en el Conservatorio Esteban Sánchez de Mérida, donde terminó su Grado Elemental y Profesional logrando el Premio Extraordinario en la modalidad de interpretación.

Compaginó sus estudios musicales con la ESO y Bachillerato en el IES Puerta de la Serena de su ciudad natal, Villanueva de la Serena, logrando en ambos casos el título al mejor expediente de su promoción y matrícula de honor. En 2015 se trasladó a Rotterdam, y tras una prueba de acceso fue admitido en Codarts, Universidad de Artes. Este curso he comenzado, además, una segunda carrera: Historia del Arte, por la UNED.

Lo cierto es que con 19 años, este joven es el único de Extremadura que está 'dando la nota' con la prestigiosa Joven Orquesta de Holanda, algo que siempre tuvo claro: «Cuando llegué a Rotterdam decidí centrarme en mejorar mi técnica violinística y apartar las pruebas de acceso y concursos. Este año, mucho más asentado y seguro, decidí preparar la audición para entrar en la orquesta, sin muchas esperanzas a decir verdad, ya que las plazas son limitadas y están muy solicitadas. Por tanto, me sorprendió mucho recibir el email confirmando que había pasado la audición con éxito».

Durante su etapa de estudio en Mérida, ya ingresó en la Orquesta Joven de Extremadura. Allí, como reconoce recibió una formación estupenda y de una calidad reseñable. Sin embargo, este alumno brillante estaba convencido que su futuro estaba traspasando fronteras: «Aprendí muchísimo, pero en mi formación individual encontré muy clara la idea de salir fuera de España. Buscaba un cambio de sistema, un cambio de estilo de vida, un cambio de público. Aunque no conocía a nadie en Holanda, tuve la suerte de encontrar un profesor que se ofreció a ayudarme con la preparación de mis pruebas de acceso. Viajé cinco veces antes de éstas para recibir clases y sus recomendaciones. Luego, tras pasar las pruebas, conocí a mi actual profesora, Natasja Morozova, una de las personas por las que más admiración siento en mi vida musical y personal. No obstante, debo asumir que a parte de mi trabajo y constancia, debo agradecer una serie de factores a la suerte».

En cuanto a nivel musical y académico, admite que en el país holandés éste suele ser más alto: «Por lo general, el nivel musical en Holanda es más alto que en España, pero es una generalización muy arriesgada. 'Fuera de series' hay en todas partes del mundo, pero sí es cierto que la exigencia y el modo de vida impulsa a los estudiantes holandeses más alto y más rápido que el sistema español. Existen diferencias en asignaturas, reparto de horas, organización, proyectos, exámenes, tasas e impuestos, y por supuesto, para mí la más importante, la inversión económica. En una universidad pública, como es Codarts, es posible que seccionen un grupo de 10 personas en una asignatura teórica porque es demasiado grande. El nivel de contacto profesor-alumno es, por tanto, muy superior a España. De hecho, habiendo vivido tan solo un año y medio en Holanda, ya he participado en proyectos increíbles que en nuestro país consideraríamos un despilfarro. Gracias a la solvencia económica del país pueden buscar el resultado perfecto sin escatimar en gastos. Esto ofrece un mundo de posibilidades a los estudiantes, y unas experiencias que marcan tu carrera profesional».

Álvaro lleva ya un año y medio viviendo en Rotterdam y será en este mes cuando empiece su intensa actividad en la orquesta con un tour. «La Orquesta Joven de Holanda trabaja por proyectos, como la inmensa mayoría de orquestas jóvenes europeas. Tiene dos fijos anuales: el tour de invierno y el de verano. Yo comienzo mi experiencia ahora en enero, interpretando la Sinfonía 6 'Trágica' de Gustav Mahler. El tour consiste en una concentración de una semana en Apeldoorn, con un horario intensivo de ensayos de mañana y tarde. Tras esta semana la orquesta se mueve por las ciudades más importantes de Holanda para ofrecer conciertos. A parte de los dos proyectos fijos, van surgiendo más a lo largo del año, a los que te van llamando según la plantilla que se necesite». En este caso, la plantilla fluctúa entre los 150 y los 200 componentes.

Al ser una orquesta joven, los integrantes no reciben una nómina, pero sí reciben dietas, transporte pagado y estancia gratis durante los proyectos. En este caso, la orquesta es una oportunidad académica más para los estudiantes europeos mientras realizan sus estudios.

Lo cierto es que a Álvaro aún le quedan estudios por delante, pero ya tiene en mente futuros proyectos. «Por ahora tengo que terminar mi grado de Bachelor en Holanda, del cual me quedan dos años y medio. Después de eso me gustaría cursar un máster de interpretación, aunque no sé dónde aún. Dentro de las salidas profesionales que ofrece la música clásica me atrae la música de cámara y la docencia. Y considerando destinos a largo plazo me llama la atención el norte de Europa o Estados Unidos. Es pronto para encauzar este tipo de proyectos, todavía solo son meras ilusiones», concluye.