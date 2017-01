«Con la música tengo la certeza que ningún día es perdido»

«La música es mi ser, mis experiencias personales, moviéndose a través del aire para ofrecer una parte de mi al público, y a mí mismo. Es desnudarse delante de la gente y autodescubrirse día tras día. La música me aporta la certeza de que ningún día es un día perdido». De esta forma tan peculiar entiende la música Álvaro, que admite que no sólo es el violín el que le atrae. «Me cautivó desde que lo probé con 8 años. Pero, mi gusto por la música iba más allá. Un año después de empezar con el violín comencé a tocar el piano, decisión que me ha ayudado enormemente durante mi carrera. Luego aprendí a tocar la guitarra, el bajo, aprendí a cantar en coros juveniles, y arrastrado por mi hermano me inicié en batería. Pese a todo, nunca dejé de ver el violín como mi principal meta musical».

Precisamente, el gusto por distintos géneros musicales le ha llevado estas Navidades a estrenar en la sala Side Pop de Villanueva su nuevo proyecto, que ha iniciado con dos amigos. Han formado el grupo RedBeams Studio, que apuesta por la música rock&grunge de los 90. Álvaro toca el bajo eléctrico y canta. El estreno fue un éxito y, como reconoce, «estamos muy ilusionados, planeando grabar nuestros temas cuanto antes».