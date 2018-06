Tiene 36 años, pareja estable y planes de ser madre. Pero no piensa renunciar a la acción. Olga Maeso es mossa d'Esquadra en un grupo de asalto en Barcelona y combina ese trabajo con apariciones en televisión, donde sus profundos escotes han estremecido al cuerpo. Acaba de publicar su segundo libro: 'Confesiones de una policía 2'. Su objetivo: demostrar que los agentes «somos gente normal».

-¿Cómo tienen el cuerpo ahora mismo los 'mossos'?

-No es una situación agradable. Solo puedo hablar por mí, pero yo no me hice policía para servir a los políticos. Si la situación deriva hacia ese punto, me pasaré a otro cuerpo policial.

-¿Dónde estaba el 1-O?

-De baja, por rotura fibrilar en el gemelo. Sé por compañeros que fue una situación estresante. La policía debe ser apolítica y espero que se sancione a los que incumplieron su cometido. De haber estado allí, tengo claro que hubiese cumplido la Constitución porque es lo que juré.

-Hace años me dijo que la ideología no afectaba a los Mossos... ¿Lo mantiene?

-Al final la policía es un reflejo de la sociedad y sí que puede haber personas dentro que actúen en base a sus creencias políticas. Pero en el día a día, al menos en mi unidad, intentamos no hablar de política para evitar discusiones.

-¿Hay represalias para los que defienden la Constitución?

-De momento, no he notado nada. Quizás me hayan afectado más negativamente otros temas.

-Como salir en la tele.

-Correcto. Salir en 'Hora Punta' para mí es una gran experiencia, pero parece que no gusta mucho.

-Le han criticado los escotes...

-En televisión nunca he salido en representación del cuerpo, por eso siempre he vestido como me ha apetecido y pienso seguir haciéndolo. Muchos compañeros me han felicitado, pero a nivel interno sí que he tenido repercusiones negativas. Ha sido un poco decepcionante. Incluso llegué a pensar en pedir una excedencia, pero amo demasiado esta profesión.

-¿Ya le ha tocado sacar el arma?

-En alguna actuación, cuando ha habido algún robo en una casa o alguna alarma en fábricas. Afortunadamente, todavía no he tenido que usarla. Estoy en el Área Regional de Recursos Operativos. Nuestro trabajo diario consiste entre otras tareas en realizar asaltos a domicilio, por ejemplo si hay constancia de que una persona está vendiendo droga en un piso.

-Y dejó la comodidad de ser instructora de tiro para volver a la acción.

-Me gusta estar en contacto con la sociedad. Pero tienen más riesgo los compañeros de seguridad ciudadana. Nosotros somos siete y vamos en furgoneta.

-¿Cuántas mujeres?

-En mi unidad soy la única.

-¿Y en qué idioma hablan dentro de la furgoneta?

-En la mía en español, pero por radio nos comunicamos en catalán.

-En el libro explica que sufrió acoso.

-Sí, por parte de un mando. Me he animado a contarlo por si sirve de apoyo para otras mujeres.

-¿Patrullando Cataluña se percibe la tensión por el 'procés'?

-Las posturas se radicalizan cada vez más. Un día ves un lazo amarillo pintado en la calle y al día siguiente ese mismo lazo tiene pintada una línea roja.

-¿Le ha tocado retirar cruces amarillas de alguna playa?

-De momento no pero, tal como están las cosas, me tocará.

-¿Son los hombres más de 'gatillo fácil' que las mujeres?

-En general sí, nosotras somos un poco más prudentes a la hora de disparar.