Arroyo de San Serván trabaja para recuperar la normalidad tras las intensas lluvias 01:29 Los bomberos trabajaban esta mñana para sacar el agua de algunos de los inmuelbes afectados / HOY Según el pluviómetro particular de una vecina la localidad pacense acumuló más de 40 litros por metro cuadrado, la mayor parte entre las 17.00 y las 18.00 horas RUBÉN BONILLA Badajoz Lunes, 28 mayo 2018, 14:02

Otro domingo de angustia y mirando al cielo. Los vecinos de Arroyo de San Serván revivieron una semana después la pesadilla de ver como se volvía a desbordar el arroyo del Tripero, que cruza el suroeste de la localidad.

Corralones y varias viviendas de la calle Mártires y la Travesía Soledad se inundaron tras las intensas lluvias. El agua en los corralones llegó a alcanzar una altura de casi un metro y en las viviendas alcanzó los 15 centímetros, al estar más alejados del arroyo.

La lluvia empezó a caer alrededor de las 16.00 horas de manera suave, pero sobre las 17.00 y hasta las 18.00 horas se intensificó e hizo que los arroyanos volvieran a revivir la pesadilla del domingo anterior. Las dos horas siguientes las precipitaciones no eran tan fuertes pero no paraba. «Están inundadas las mismas zonas que hace una semana y parece que corre con más fuerza aún», declaraba ayer el alcalde Eugenio Moreno Izaguirre.

Tanto el primer edil como el resto de los vecinos veían que el agua acumulada no dejaba de subir y con ella la angustia de no poder hacer nada. Finalmente, sobre las 20.00 horas paró y tan solo lloviznaba de manera intermitente y de manera suave. Un pluviómetro particular recogió más de 40 litros por metro cuadrado, la mayor parte entre las 17.00 y las 18.00 horas.

Pluviómetro colocado en Arroyo de San Serván que registró más de 40 litros por metro cuadrado / LALY PARRA

Tras el temor del domingo, hoy toca otro lunes de limpieza y evaluación de daños en la localidad pacense. El lodazal que ha dejado la tromba de agua del arroyo desbordado era patente esta mañana y se podía ver a los bomberos ayudando a sacar el barro de algunos de los inmuebles afectados.

En el campo, parcelas de viñedo y frutales cercanas al desbordamiento volvieron a quedar anegadas.

El alcalde señalaba que «ante el temporal poco podemos hacer, pero después de la tormenta viene la calma». Moreno Izaguirre ha agradecido la labor de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz por el apoyo recibido para que Arroyo de San Serván vuelva a la normalidad lo antes posible.