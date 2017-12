La OEx celebrará el día 22 la gala 'Lila, el Color de la Navidad' a beneficio de Aexmu EFE Lunes, 4 diciembre 2017, 17:57

La Orquesta de Extremadura (OEx), junto al Coro Infantil Amadeus-IN y Ana Moríñigo, como narradora, realizará el próximo 22 de diciembre en Badajoz la gala solidaria infantil «Lila, el Color de la Navidad» a beneficio de la Asociación Extremeña de Musicoterapia (Aexmu).

La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas; el gerente de la OEx, Esteban Morales, y el gestor territorial de la Obra Social la Caixa en Extremadura; Santiago Cambero, han destacado que la música se sume una vez más a causas solidarias como la realizada por Aexmu en el contexto del plan de actividades de proyectos «Afinando».

Miriam García Cabezas ha afirmado que «Afinando» incluye conciertos en hospitales para la mejora del desarrollo cognitivo de los pacientes, pero también para la vida de los familiares y de los profesionales de los centros.

«Si se tiene en cuenta que se enmarca en las fiestas navideñas, -ha dicho- el concierto tiene un carácter familiar, para los niños y jóvenes».

Ana Moríñigo, guionista de este cuento y profesora de guitarra del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo (Badajoz), da vida al personaje que introduce y guía a los pequeños y mayores que asistan a este concierto de música sinfónica y coral en torno a una historia de Navidad.

Dirigirá a la OEx en este evento el maestro Jaume Blai-Santonja, director asistente de la Orquesta Joven de Extremadura, en la segunda ocasión que lleva la batuta de la orquesta extremeña.

El programa está compuesto por once obras de varios estilos, que se inicia con «In Winter» de Victor C. Johnson y a la que siguen «Can you hear me?», de Bob Chilcott, «Kuku ué» de Eva Ugalde, «Akai hana shiroi hana» de Mei Nakayabashi, «Harry Potter» de John Williams, «La música es» de Antonio Risueño y «Joy to the World» de Lowell Manson.

El concierto se cerrará con los clásicos villancicos «Canción de las Campanas», «Ya viene la vieja», «Campana sobre Campana» y «Adeste fideles».