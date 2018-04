Vara pide disculpas a los pacientes en lista de espera y les anima a acudir a la defensora de los usuarios del SES El presidente de la Junta mantiene su apoyo al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles EUROPA PRESS Viernes, 20 abril 2018, 14:21

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido disculpas a todos los ciudadanos que llevan en lista de espera más tiempo de lo que deben y les ha animado a acudir al Defensora de los Usuarios del Sistema Público Sanitario de la comunidad para cumplir con los plazos que garantiza la Ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

«Mis respetos y además mis disculpas a todo el mundo que se encuentre en lista de espera más allá de lo razonable», ha señalado Fernández Vara en una rueda de prensa en la que ha vuelto a ser preguntado si mantiene su apoyo al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

«¿Cómo no lo voy a defender si es el mejor consejero de sanidad de España según han reconocido entidades que lo han premiado?», se ha preguntado el jefe del Ejecutivo regional.

Cabe recordar que la LEY 1/2005, de 24 de junio, de tiempos derespuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura, establece como tiempos máximos de espera 180 días naturales en el caso de intervenciones quirúrgicas, 60 para acceso a primeras consultas externas; y 30 para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas.

Fernández Vara ha dicho que entiende a la gente que «pueda estar molesta» por estar en lista de espera o que «pueda no gustarle las palabras que uno pueda decir», si bien ha invitado «a todo el mundo que esté en lista de espera a que si transcurre más tiempo de lo establecido en la ley de garantías, que acuda al defensor de los usuarios, donde se le atenderá inmediatamente».

Al respecto, ha remarcado que «no hay ninguna comunidad autónoma en España que tenga tantas garantías» como la extremeña, y en este sentido ha añadido que cualquier ciudadano que lleva «ocho o nueve meses» en lista de espera se queja «legítimamente» porque «no puede estar ocho o nueve meses en lista de espera porque para eso hay una ley que te permite que si a los seis meses no te han operado, solicites que se aplique la ley e inmediatamente te tienen que designar día y hora para la intervención o la prueba diagnóstica correspondiente».

Por tanto, «la gente que se queja tiene toda la razón», ha señalado, tras lo cual ha reiterado que las listas de espera son «consustanciales al sistema sanitario público», a la vez que ha remarcado que «han mejorado de manera notabilísima en los últimos tres años», pese a lo cual, no obstante, no está «contento ni satisfecho». «Mientras haya personas que están esperando más de lo que deben uno no puede estar satisfecho», ha dicho.

«¿Que 50.000 son muchas? Pues son la mitad que cuando había 100.000 sin citar», ha dicho Vara al comparar la lista actual con la que encontró al inicio de la legislatura.

En cualquier caso, ha señalado que «nunca» ha sido «partidario de tirarle la lista de espera a la cara» a nadie, porque «son algo muy sensible y algo muy dado a demagogias mal utilizadas».