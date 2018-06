Las pruebas se subieron a Internet a una carpeta oculta, pero pública, antes de celebrarse Portal de la UEx Los usuarios pudieron llegar hasta ellas al buscar en Internet o si alguien les avisó de que estaban disponibles, porque no se veían a simple vista NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 8 junio 2018, 21:16

Un despiste, un descuido, una metedura de pata. Son los términos que utilizan las fuentes de la Universidad de Extremadura consultadas por HOY. La entidad sigue sin desvelar oficialmente cómo se produjo la filtración de información, pero la principal hipótesis que manejan dentro de la UEx es que un trabajador subió los exámenes a Internet antes de que se celebrasen. Los colocó en una carpeta oculta, es decir, que no se veía en la web de la universidad, pero era pública, se podía acceder a ella, y una o varias personas la encontraron.

Subir los exámenes a la Red es una práctica habitual en la Universidad de Extremadura, también las pruebas de la EBAU. El objetivo es que los estudiantes puedan contar con los ejercicios después de realizarlos. Por ejemplo, para comprobar qué tal han respondido a las preguntas.

Cómo ocurrió

En este caso una persona subió los exámenes de la EBAU 2018 a una carpeta de la web de la Universidad de Extremadura. Todo indica que pensaba que se trataba de un espacio restringido, es decir, que solo podían verlo las personas autorizadas. Estas, además, necesitarían una clave para entrar. Sin embargo se trataba de una carpeta pública, de libre acceso.

Los exámenes ya estaban desprotegidos, pero ese fallo, de por sí, no suponía que las pruebas llegas en a los estudiantes. La carpeta era pública, pero estaba oculta, es decir, que no se veía en pantalla a los que visitaban la web. Un documento, por ejemplo, se puede colgar en Internet, pero si no está asignado a un acceso, no se ve y es difícil de encontrar.

En este caso, las fuentes consultadas por HOY apuntan a dos posibilidades. La primera es que fuese un acceso fortuito. Por ejemplo, si alguien que estaba interesado en el tema tecleó en un buscador'exámenes EBAU 2018', es posible que estos documentos apareciesen porque, aunque no eran visibles desde la web de la UEx, sí que estaban colgados.

Otra opción es que se filtrase que estaban disponibles y alguien llegase hasta ellos de forma dirigida. Por esa razón es tan importante saber desde dónde se realizaron las 14 descargas que admite la UEx. Este viernes, el rector Segundo Píriz, indicó que muchos de los accesos no autorizados fueron de fuera de la universidad, pero eso también implica que hubo alguno de dentro.

La Fiscalía será la encargada de aclarar estos supuestos. La UEx, por su parte, ha convocado el lunes un gabinete de crisis y es posible que, tras esta reunión, sus responsables den más detalles. Las fuentes consultadas por HOY están molestas porque no se haya hecho público con mayor claridad el error. La falta de transparencia, apuntan, ha provocado que se señale un hackeo o un error informático, cuando dentro de la universidad, aseguran, está claro lo que ocurrió.

HOY consultó a la UEx para confirmar de forma oficial que esta es la hipótesis que manejan, pero no hubo respuesta.