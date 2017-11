Monago ve «muy difícil» negociar los presupuestos sobre los 'powerpoint' enviados por la Junta Imagen de archivo de Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago saludándose en la Asamblea. / HOY Argumenta que la Junta le ha remitido a su grupo 17 powerpoint como resumen de los presupuestos para 2018 Miércoles, 8 noviembre 2017, 20:17

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado «muy difícil» poder ponerse a negociar con la Junta de Extremadura en materia presupuestaria después de que esta administración haya remitido a su grupo 17 powerpoint como resumen de los presupuestos autonómicos (PGEx) para 2018.

Así, tras indicar que el PP ha recibido por parte del Ejecutivo regional «17 pantallas de powerpoint» y «tres o cuatro cuadros que no son los presupuestos», ha defendido que «los presupuestos es algo mucho más denso y más preciso en las informaciones», y ha ironizado si con esta cuestión la Junta pretende negociar «por whatsapp».

«Son 17 pantallas de powerpoint. 5.400 millones de euros en 17 pantallas de powerpoint pues ya me dirán ustedes cómo tenemos que tomarnos, con qué grado de seriedad tenemos que tomarnos eso que es algo que no tiene precisión ni tiene concreción y no se puede estudiar en profundidad, porque no tenemos los presupuestos ni un borrador de presupuestos... Tenemos 17 pantallas de powerpoint», ha declarado Monago a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles en la localidad pacense de Alange.

De este modo, ha reconocido que el PP tiene «mil dudas» sobre los Presupuestos autonómicos para 2018 porque «al no tener los presupuestos todo son dudas», y ha preguntado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, si en todo caso hay que creerle en la negociación presupuestaria porque «el primer año no ha cumplido, el segundo no ha cumplido, no ejecuta lo que promete». «Hay que hacer un acto de fe para creerse lo que venga en el presupuesto del señor Fernández Vara», ha afirmado.

«Lo que te dice esta legislatura es que el tercero tendremos que hacer un acto de fe, pero ya nos la ha metido dos veces», ha dicho Monago, quien ha reconocido también que no sabe en qué consistirá la reforma fiscal prevista por la Junta «porque en los 17 powerpoint no viene» recibidos por el PP. «No está detallado», ha dicho.

Asimismo, ha apuntado que en lo recibido se ve que «habrá un incremento de tasas», lo que supone «un guiño que se le hace a Podemos», aunque ha añadido que tampoco se sabe «con detalle qué tasas van a subir y por qué van a subir las tasas».

Al mismo tiempo, el 'popular' ha aseverado que lo que sí se sabe es que hay más ingresos como consecuencia de las transferencias del Estado, tras lo cual ha defendido que «si hay más ingresos lo que tiene que haber es menos altos cargos» en la Junta y destinar ese dinero a una reforma fiscal «donde se le bajen los impuestos a los extremeños, que son los que más pagan y menos ganan».

«Decir que el presupuesto es expansivo, que es lo que dice el powerpoint, que va a irse a 5.400 millones, sube más del 4 por ciento para gastártelo en más administración al final nos mete más en el hoyo... Y lo que hay que hacer es sacar a la gente del hoyo, y para eso si hay dinero adicional que se destine en definitiva a rebajar la presión fiscal, los impuestos a los extremeños».

Por otra parte, ha considerado que a la altura de noviembre que se está no se puede pretender que el PP diga «amén» a «los 17 powerpoint». «Si es que esto no es serio», ha afirmado Monago, quien ha recordado que «en el mes de julio del año pasado o agosto estábamos ya negociando los presupuestos». «Y es que estamos en el mes de noviembre y no tenemos conocimiento de los presupuestos».

Ha reconocido en todo caso que él no está enfadado por que la Junta «se sienta más con Podemos que con el PP» para abordar los Presupuestos regionales. «Yo encantado, si ellos se quieren sentar que se sienten todas las veces, yo no soy nadie para decir que no... pero que no nos tomen el pelo», ha señalado Monago, quien ha recordado que Fernández Vara «tiene una mayoría muy justita» en Extremadura.