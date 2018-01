El Gobierno limita a 75 litros el repostaje en las gasolineras para agricultores Un agricultor llena su tractor en el surtidor de la cooperativa Juan XXIII de Villafranco del Guadiana. / HOY Cooperativas Agroalimentarias recurre esa medida recogida en un decreto que incluye otras obligaciones técnicas como la de crear circuitos internos de televisión CELESTINO J. VINAGRE Martes, 2 enero 2018, 23:23

Máximo de tres minutos con la manguera llenando el depósito y no más de 75 litros de carburante como mucho en cada operación. Son las limitaciones que el Ministerio de Economía e Industria establece a los agricultores que reposten en las gasolineras o surtidores instalados en cooperativas agrícolas. Existen unas cien en Extremadura y abastecen a miles de profesionales del campo. A ese tipo de obligaciones el Gobierno le añade otras. Entre ellas, sistemas de alarmas, circuitos internos de televisión, la supresión del mecanismo que fija el boquerel (boca de la manguera) o la implantación de un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente. También deben tener revisiones periódicas de detección de fugas.

Las exigencias se encuentran en el real decreto 706/2017 de 7 de julio. El Ministerio de Economía justifica su desarrollo en la búsqueda de una mayor seguridad en esas instalaciones. En realidad, son medidas adicionales a las que ya tienen en cuestiones de seguridad.

El decreto entró en vigor en noviembre pasado aunque las cooperativas tienen de plazo hasta noviembre de este año 2018 para ejecutar todas las medidas técnicas fijadas. El Ejecutivo de Rajoy impone actuaciones no solo a las gasolineras de las cooperativas del campo sino también a las desatendidas. Oficialmente de estas últimas no las hay en Extremadura por una ley autonómica que obliga a que al menos haya una persona atendiendo en ellas, aunque establece una excepción con las gasolineras de cooperativas. El Gobierno dice que la ley extremeña es ilegal por atentar contra la libre competencia y la ha llevado al Tribunal Constitucional. El Constitucional ya ha tumbado una de Baleares similar a la extremeña.

«La normativa es estatal, para toda España, y, por tanto, de obligado cumplimiento para las gasolineras desatendidas. Las cooperativas entramos dentro de ellas y por eso debemos cumplir con los requisitos técnicos impuestos en ese real decreto», aclara Juan Francisco Blanco, presidente de la sectorial de suministros de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Blanco recalca que las cooperativas están adaptadas o se están adaptando a toda la seguridad requerida. «Vamos a cumplir a rajatabla las prescripciones técnicas que nos marcan pero consideramos absurda la medida de la limitación del volumen de suministro. De hecho, Cooperativas Agroalimentarias de España la ha llevado ante la justicia y confiamos en que se elimine», explica.

«Es excesivo, no tiene ninguna lógica, no poder echar más de 75 litros en una sola operación en tractores o camiones o estar llenando hasta tres minutos», remata. «Que en instalaciones a las que acuden a llenar agricultores, y más en tiempo de campaña, se limite el tiempo de cada suministro a 180 segundos y a un volumen total de 75 litros es algo absurdo que no solo no generará más seguridad sino provocará atascos enormes», concluye el responsable de suministros de la entidad en la que están integradas gran parte de las cooperativas extremeñas.

Desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automática se aplaude el real decreto del Gobierno que obliga a reforzar los sistemas de seguridad en las gasolineras desatendidas. Su presidente, Manuel Jiménez Perona, asegura que con este texto se acaba «con el único impedimento que seguían poniendo algunas administraciones a este modelo de estaciones, el de la seguridad».

Perona afirma que la nueva normativa supone un paso adelante que el sector necesitaba para desarrollarse, y sostiene que la gran mayoría de este tipo de estaciones no tendrán que hacer adaptaciones ya que «son muy nuevas» y se han anticipado a los nuevos requisitos.