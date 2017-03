La Junta ya ha pedido la ejecución de la sentencia sobre el exgerente de la Orquesta Extremadura

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco, ha dicho hoy que ya se ha pedido al Tribunal de Cuentas que ejecute la sentencia del Tribunal de Cuentas, que condenaba al exgerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Pedro Manuel Salguero Moreno, a la devolución de 116.000 euros sin justificar.

La consejera ha respondido así al portavoz parlamentario del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien en el pleno de la Asamblea ha preguntado si se había reintegrado este dinero, así como las medidas adoptadas por el Gobierno regional, una vez que la actual gerencia de la Fundación había comunicado que no ejercerían acciones legales por su alto coste.

Pilar Blanco, que ha acusado al diputado del PP de desconocer como funciona el Tribunal de Cuentas y la ejecución de sus sentencias, ha indicado que está segura de que "lo hará muy bien y cuando tengamos noticias le informaremos".

Luis Alfonso Hernández Carrón ha recordado que Pedro Salgado también era concejal del PSOE de Calamonte y ha añadido que la respuesta que esperan los extremeños es que se ha devuelto el dinero, y ha acusado a la consejera de utilizar "la táctica del calamar para no poner en solfa a un antiguo compañero de partido".

"Si el actual gerente de la fundación manifiesta que no va a designar abogado para reclamar ese dinero, la responsabilidad recae en usted, como patrono mayoritario", ha dicho Carrón, que además le ha recordado que debe dar explicaciones de las acciones que está llevando a cabo "y si está luchando contra la corrupción o no y si está interesada en que se devuelva o no el dinero".

En este sentido, Pilar Blanco le ha indicado al PP que "su problema" es "el 10 por ciento que está siendo investigado como comisión para su alcalde de Aldeacentenera por el reformado de la Ex-A1 de Coria a Moraleja, que investiga el juzgado de Trujillo, ese es su problema.

Los diputados del PP que han intervenido después le han explicado a la consejera que el alcalde de Aldeacentenera, Carlos Cabrera, no es del PP, sino de la Coalición Extremeños.