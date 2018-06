«La exigencia en Segunda va a ser brutal» Juan Sabas fue uno de los más aclamados en la fiesta del ascenso en el Francisco de la Hera. :: J. M. ROMERO El entrenador azulgrana admite que quiere seguir en el club y que «en breve» se pondrá manos a la obra para preparar una temporada muy exigente RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 27 junio 2018, 09:42

Ha sido, sin ninguna duda, uno de los grandes artífices de este ascenso del Extremadura UD a Segunda División. Aun así, Juan Sabas no quiere darse importancia ni restar méritos a los jugadores. El entrenador azulgrana repite varias veces que sin la implicación y la fe de los futbolistas nada de esto habría sido posible. Eso sí, Juan Sabas llegó al banquillo del Extremadura a principios de mayo y en menos de dos meses le ha dado la vuelta a la situación para llegar al objetivo, al sueño azulgrana, la Segunda División.

El míster del Extremadura UD habla de su futuro, que espera siga ligado a Almendralejo, de la exigencia interna que debe haber para afrontar esta temporada ilusionante y de lo clave que ha sido que el vestuario fuese una piña, una familia, para conseguir el ansiado ascenso azulgrana a la Liga 1|2|3. Además, en poco tiempo el Extremadura se tiene que poner manos a la obra para preparar la campaña en la categoría de plata del fútbol español.

-¿Cuánto de este ascenso es de Juan Sabas?

-Pues no sabría decirte. Creo que hay que atribuirle el ascenso a los chicos y los que estamos en el día a día con ellos tenemos que tratar de hacerles las cosas más fáciles y marcarles unas pautas que creemos que son las adecuadas para conseguir el objetivo.

-¿Le gustaría seguir en el Extremadura?

-Cuando vine firme un contrato en el cual la temporada que viene continuaba, estuviese donde estuviese el equipo. De momento tengo un contrato que seguir. Creo que el club y nosotros estamos en una línea muy buena y no creo que haya problema para continuar.

-¿Disfrutar la temporada que viene en Segunda también es un premio para usted como entrenador?

-He vivido este tipo de fútbol como segundo entrenador, que es un poco parecido, pero ahora te toca el decidir en muchas cosas, como el concepto de juego que queremos, el decidir alineaciones, cambios en los partidos... pero no es algo que se salga a mi desconocimiento a mí como profesional.

-¿Ha vivido algún momento duro en esta segunda etapa en el club?

-No. Los chicos han sabido transmitir a todo el mundo que son un equipo muy poderoso y que juntos podríamos superar a cualquiera. Hemos superado una prórroga en campo rival, un resultado adverso fuera en un campo en el que casi nadie había ganado y creo que esos momentos nos lo han regalado los futbolistas. Hemos visto todos que ellos han superado con creces todos los impedimentos que nos han podido surgir.

-Nada más ascender dijo que el vestuario es una familia, ¿cómo se consigue esa unión?

-Trato a los chicos como si fueran gente de mi familia, son más jóvenes y cometer errores o pensar erróneamente y trato de buscar que todo el equipo vaya al unísimo a estar juntos y de llevar un nivel de exigencias diario que se refleje los domingos. Lo único que hago es darle naturalidad y hablar a la cara y con un mensaje muy directo a los jugadores.

-¿Cuál es el siguiente paso para el club?

-El exigirnos muchísimo más, porque la exigencia en Segunda va a ser brutal y va a pedir de cada uno de nosotros el dar, en vez del cien, el doscientos por cien para igualar las fuerzas en el terreno de juego con equipo muy poderosos. Creemos en el grupo que hay, seguramente se incorporen futbolistas que den un salto de calidad, me imagino y todos juntos iremos a una para conseguir los objetivos que nos marquemos. Exigencia máxima, empezando por mí mismo y acabando por todos los jugadores.

-Y ahora que se ha conseguido el ascenso, ¿cuáles son las prioridades deportivas de Juan Sabas?

-De momento no me he parado a pensar en esa circunstancia. Tenemos ahora en breve una reunión en Madrid y ahí se marcarán todas las pautas a seguir para la temporada que viene ser un equipo fuerte, intenso, agresivo y que podamos competir con los grandes equipos que hay la próxima temporada en Segunda División.

-¿Está ya planificado el comienzo de la próxima temporada?

-Tenemos miradas ya algunas fechas para comenzar la pretemporada, pero en breve nos reuniremos para empezar la temporada con la exigencia que te demanda estar en una liga muy complicada y para estar al menos de igual a igual con los equipos en verano.