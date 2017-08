PRIMERA DIVISIÓN El futuro de Porro pasa por Girona El dombenitense Pedro Porro posa con su nueva camiseta. :: hoy El dombenitense, de 17 años, ha cambiado el filial del Rayo por el del conjunto catalán para continuar su progresión ESTRELLA DOMEQUE Martes, 15 agosto 2017, 09:55

don benito. Gimnástico Don Benito, Rayo Vallecano, Girona y... donde le lleve el fútbol. A sus 17 años, el dombenitense Pedro Porro tiene claro que quiere ir sin prisa pero sin pausa. Tras siete años en el equipo de su pueblo, dio el salto al filial rayista donde ha deslumbrado en las dos últimas temporadas. Tanto que, al parecer, su nombre estaba en la lista de las canteras de Real Madrid, Atlético o Bayern de Múnich. «Es cierto que tenía ofertas de otros clubes, pero lo importante es que el Girona se interesó por mí y creo que aquí puedo progresar, este proyecto me pareció más interesante y sobre todo la confianza que el club puso en mí», responde el extremo, uno de los jugadores más destacados de la cantera rayista.

Quizás por ello no fue una decisión fácil. «Es un equipo al que tengo mucho cariño porque me dieron una gran oportunidad, pero estoy feliz por la decisión que he tomado porque el proyecto que me pusieron sobre la mesa me convenció». También guarda un gran cariño por el Gimnástico, que le abrió las puertas de la selección extremeña para ponerlo delante de los ojos de Toni Plá, su representante.

Salió de casa con 15 años, una edad siempre complicada, pero lo afrontó con madurez. «Tienes lejos a la familia, la novia y los amigos, pero hay que tirar hacia delante, tener personalidad, porque la familia me apoya esté donde esté».

Llega, sin duda, a un Girona en plena progresión, con el primer equipo recién ascendido a Primera División, y el filial, el Peraleda-Girona B, en Segunda, con el que Porro podría entrar en los planes de Arnau Sala. Sin embargo, su fichaje es de momento un refuerzo para el Juvenil A de División de Honor, otro gran escaparate. «Ahora mismo no pienso en llegar al primer equipo, mi intención es seguir trabajando poco a poco, luego ya marcarme objetivos y esperar a que salgan bien las cosas», señala el dombenitense que dice que «ya se sabe, las cosas de palacio, van despacio».

¿Será ese palacio el Manchester City? «Ojalá», responde entre risas, «pero eso es lo menos importante porque vengo aquí a hacer mi trabajo, a darlo todo por el club que ha confiado en mí». No obstante, los 'citizens' de Pep Guardiola mantienen un estrecho vínculo con el Girona, que se ha materializado con la cesión de tres jugadores al club catalán. Aunque esa buena sintonía queda aún muy lejos para el canterano que confiesa que Isco es su referente sobre el campo, que la adaptación está siendo muy buena y que incluso empieza a defenderse en catalán.