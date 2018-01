Carlos Latre: «Quiero dar un pregón divertido y no estaré solo. Iré con mis personajes» Carlos Latre posa en el patio de butacas de un teatro. / HOY Carlos Latre | Humorista «Intentaré acercarme lo máximo posible a la actualidad de la ciudad y todo lo que es noticia en Badajoz», dice el próximo pregonero del Carnaval NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 26 enero 2018, 21:50

No conoce el Carnaval de Badajoz aún, pero lo va a descubrir por la puerta grande. El humorista Carlos Latre (Castellón de la Plana, 1979) será el pregonero de la fiesta el próximo 9 de febrero . Antes de subirse al balcón del Ayuntamiento está intentando empaparse de la actualidad pacense y los Carnavales para que su discurso llegue a los asistentes. Dice que, a pesar de trabajar el cine o televisión, su gran pasión es el teatro y que afronta el pregón como un gran show.

Está pensando aún su disfraz, pero tiene claro que irá acompañado de sus personajes. Cuenta con hasta 600 imitaciones distintas.

–¿Le hace ilusión ser pregonero del Carnaval de Badajoz?

–Me hace mucha ilusión. El Carnaval es mi fiesta por antonomasia. Siempre, desde que era pequeño, he vivido la fiesta de disfrazarse. Mi vida es cambiarse de personaje y es dónde me siento más cómodo. Ser el pregonero este año del Carnaval de Badajoz me hace tremendamente feliz.

–Ya ha sido pregonero en otras ocasiones ¿Cómo se afronta esa responsabilidad?

–Tienes que estar a la altura de las circunstancias. Debes formar parte de la ciudad, empaparte del espíritu carnavalero pacense, sentirte uno más y aportar todo lo necesario para que los habitantes de Badajoz sientan que estás próximo a ellos, que te has sumergido en sus tradiciones y su cultura.

–¿Conoce Badajoz o su Carnaval?

–Conozco Badajoz pues he actuado en varias ocasiones con mis giras de teatro y siempre me he encontrado con gente maravillosa. El cariño ha sido enorme y he sido siempre muy bien recibido. Pero aún no había podido disfrutar del Carnaval, así que este año formaré parte de él como uno más…

–¿Ya sabe que dirá? ¿Puede avanzar algo?

–Intentaré acercarme lo máximo a la actualidad de la ciudad y todo lo que es noticia en Badajoz. Sus personajes, sus costumbres, sus tradiciones, su folclore…, de una forma divertida. Además no iré sólo. Se vienen todos mis personajes.

–Es tradicional que el pregonero vaya disfrazado ¿Lo cumplirá? ¿De qué se disfrazará?

–Yo, en parte, siempre voy disfrazado, pero estaré encantado de ir vestido para la ocasión. Estoy empezando a pensar ya en mi atuendo.

–Entonces, ¿utilizará su talento para la imitación durante el discurso?

–Sin duda. Es algo inherente a mí. Mis más de 600 ‘alter egos’ me acompañarán.

–Sobre su trabajo. Radio, televisión, teatro, cine, libros, incluso videojuegos ¿En qué ámbito se siente más cómodo?

–Sin duda en el teatro. El público en directo es lo más exigente, bonito y lo que más hace que estés pendiente y con las pilas puestas. Un pregón de estas características no deja de ser un gran show en directo delante de miles de personas, así que así me lo tomo.

Feliz en ‘Tu cara me suena’

–¿Cómo es ser jurado de ‘Tu cara me suena’? ¿Supone un reto para alguien especializado en la imitación?

–Siempre digo que es un orgullo y una suerte formar parte de uno de los que, creo, es uno de los mejores programas de la historia de la televisión. Empezó siendo un programa y un reto importante pues es muy difícil juzgar a otros compañeros en la labor de imitación. Pero ahora me siento como pez en el agua porque, además, la compañía de Lolita, Chenoa y Ángel hace que el jurado se haya consolidado como uno de los más estables, queridos y respetados de la televisión. Así que estoy feliz.

–¿Cuándo comenzó a imitar? ¿Se dio cuenta pronto de su talento?

–Desde pequeño. Ya con pocos años imitaba todos los dibujos animados y vi que eso causaba gracia a los demás, así que seguí haciéndolo. En el cole con los profesores, compañeros…

–Ahora es usted un personaje muy reconocido y popular, pero no ha sido fácil ¿Qué consejo le daría a los humoristas o imitadores para moverse en su sector?

–El principal consejo es trabajo, trabajo y trabajo. Horas, dedicación, pasión e intentar ser diferente al resto.

–¿Qué proyectos tiene ahora que le ilusionen y qué le gustaría hacer en el futuro?

–Actualmente trabajo en el que será, quizás, el reto más importante que he tenido hasta ahora. Mi nuevo show que llevaré a todos los teatros de España. Estoy muy ilusionado con él y preparando a tope todos los detalles para que se convierta en un antes y un después de mi vida profesional. El gran reto para mí sería hacer un show fuera de nuestras fronteras. Sigo trabajando en ello.

–Después del pregón ¿se dará una vuelta por el Carnaval?

–Siempre que voy a una ciudad a actuar me gusta pasear por sus calles, mercados, iglesias, todo lo que transmita el espíritu de la ciudad. Badajoz no será menos.