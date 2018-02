Fragoso: «Si los gansos se van vivos, mejor. Pero no voy a poner en riesgo la Zepa» El alcalde de Badajoz muestra su disposición a sacrificarlos si no existe otra opción ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 20 febrero 2018, 07:42

El alcalde quiere que los gansos del Guadiana vayan vivos a la su próximo destino. Pero, si no es posible, tomará la decisión que tenga que tomar. Así lo afirmó ayer. «Si se pueden ir vivos, mejor. Pero no permitiré que se ponga en peligro la Zepa ni que se transmitan enfermedades a otros animales o a personas». Francisco Fragoso mostró ayer su disposición de esta manera a sacrificarlos si no existe otra opción.

La colonia de ocas ronda los 400 animales, según el Ayuntamiento, y pueden poner en peligro otras especies (la Zepa cuenta con 180) como generar un riesgo sanitario a la larga.

El alcalde indicó que ha querido ir de la mano con otros organismos, como la Junta de Extremadura. «Pena que alguno se haya echado atrás», afirmó. El alcalde apuntó a que las actas de las reuniones recogen el acuerdo para derivar parte de los animales a Sierra de Fuentes.

El Ayuntamiento conoció también la propuesta del alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, de acoger una decena de animales en La Lagunilla, una finca municipal. Sin embargo, Quintana explicó ayer a HOY que la iniciativa ha quedado en suspenso hasta conocer las condiciones del traspaso y la salud de las aves. Entre otras cosas, de saber los trámites legales, como el transporte o los análisis requeridos por sanidad animal. Esa conversación, añadió Quintana, se produjo hace más de un mes y desde entonces no han hecho más gestiones.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recibido un escrito de Adana proponiendo algunas ideas para dar una salida a estos animales.