«Cuando vi cómo pegaba a la mujer no lo pensé y tiré para adelante»

Mario Prado Bautista (31 años, nacido en Badajoz) no se considera un héroe, pero el domingo por la noche actuó como si lo fuera. Eran las doce de la noche cuando vio en la gasolinera Galp de la carretera de Cáceres a un hombre que golpeaba a una mujer en la cara hasta hacerla caer al suelo. En ese momento, este joven policía local regresaba a casa en el coche particular junto a su esposa y a su hijo de sólo dos años y medio. La noche era cerrada y no estaba armado. «Dudé un poco, sobre todo por el tema del peque, pero en casos como este hay que intervenir».

–¿Cómo se dio cuenta de que había una agresión?

–Volvíamos a casa por la carretera de Cáceres y al llegar a una gasolinera vi cómo un individuo golpeaba fuertemente a una mujer y la arrojaba al suelo. Mi primera reacción fue pararme, intenté dejar el vehículo un poco apartado para evitar que mi hijo estuviera muy cerca, y me identifiqué rápidamente como miembro de las fuerzas de seguridad.

–¿Cómo reaccionó el agresor?

–Intentó huir a la carrera, a pie. Yo fui detrás y le di alcance un poco más adelante. En ese momento se puso violento y comenzó a darme puñetazos en la parte derecha de la cabeza. Hubo un forcejeo hasta que conseguí reducirlo, la verdad es que la gente que se paró no se atrevía a meterse. Mientras tanto, mi mujer fue llamando a mis compañeros y se personaron rápidamente varios vehículos policiales. Era una persona muy violenta, incluso destrozó la puerta de un coche patrulla.

