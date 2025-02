'Greasy hair', la tendencia capilar de moda que no hay que confundir con llevar el pelo sucio

Con los rigores del calor, secarse el pelo con planchas o similar es en algunos rincones del país una heroicidad. Sin embargo, este verano, los ... estilistas capilares nos lo han puesto más fácil: adiós 'brushing', hola 'greasy hair'. Todo en inglés, que ya saben que en este apartado gusta mucho.

«El 'greasy hair' es un efecto que deriva del 'wet look', o peinado con efecto mojado, que se ha llevado tanto en la alfombra roja en los últimos meses», sitúa la estilista y peluquera Amaia Lauzirika. Son esos engominados que llevaban las celebrities, bien en recogidos, bien en melena suelta y que despejaban el rostro de manera impoluta. Lo que proponen para esta temporada es algo parecido pero con un efecto «más suelto, de aspecto semihúmedo y con movimiento».

'Greasy hair' en castellano se traduce como pelo grasiento. Pero ojo, esto no significa que podamos llevar el pelo sucio con total impunidad. «Se trata, por supuestísimo, de pelo limpio», aclara la profesional. Un cabello al que empapamos de producto, pero que «brilla» y esa es la clave. Nada que ver con «el pelo sucio, que tiene aspecto graso, apelmazado y mate porque se le pega el polvo».

Si miramos a los famosos, las que mejor lucen esta tendencia son dos cantantes españolas: Rosalía y Aitana. Ambas se han cortado la melena para que les quede fetén. «Es que como mejor funciona es en melena corta, recta e, incluso, con flequillo». En largo, también se puede llevar, pero ojo con el estado de nuestro cabello. Hay que llevar las puntas bien arregladas «no raídas o abiertas».

Para conseguir este look sin parecer dejado, el truco está en los productos. En el mercado hay una amplia variedad, pero Lauzirika recomienda dos. El primero es el aceite seco, de argán, de marula... «Da ese aspecto de brillo, con mechones separados y húmedo, pero que se va a mantener en el tiempo. Además, no va a manchar ni chorrear como otros, que se van licuando, derritiendo y acaban goteando».

También funcionan muy bien las «ceras líquidas, que tienen ese efecto como engominado, pero suelto. Tocas el cabello y está blando y flexible, además de brillante». Las Kardashian son muy asiduas de este producto, por el que han cambiado su habitual 'wet look'.

Protección solar hasta en el pelo

Ahora bien, por mucho que logremos dominar este estilo, hay una serie de cuidados básicos que no podemos olvidar en estas fechas veraniegas. «Todas las marcas tienen líneas específicas», detalla la estilista. Pero además de un buen champú y mascarilla, no debemos de cuidar los productos que protegen el cabello del daño solar. «Los hay en crema, pero también en aceite, que son ideales porque los podemos aplicar al salir del agua y lograr el look 'greasy hair' sin pasar por casa».

Eso sí, si estamos en una piscina es fundamental aclararnos de arriba a abajo. En el mar también, pero el daño es menor porque no hay cloro y otros productos químicos. «Y esto es especialmente importante si tienes el cabello coloreado». En este caso, la experta aconseja también que usemos gorras, sombreros y 'bandeaus' fuera de piscinas y playas para evitar el deterioro:«Son muchas horas de sol por la calle, en las terrazas...».