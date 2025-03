'Calvas' por llevar la coleta muy tirante

Calvas y rasurados se tienen que lavar todos los días con champú

Muchas personas que están calvas creen, erróneamente, que no se tienen que lavar la cabeza. «El primer impulso es pensar: 'Como no tengo pelo, no lo lavo'. Y después vienen a consulta con unas dermatitis de abrigo por acúmulo de residuos en el cuero cabelludo. Los champús tienen un efecto exfoliante que es muy importante porque no solo lavan el pelo, sino que retiran los restos de grasa y suciedad de la cabeza», explica el dermatólogo David Saceda. El primer paso para lucir una calva sana es lavarla todos los días. ¿Y el siguiente? «Protegerla del sol. Hay que ponerse fotoprotector a diario para evitar el daño de la radiación solar?¿Cómo se cuidan los peinados rasurados que tanto se llevan ahora? «Igual. Se deben lavar el pelo todos los días para evitar brotes de dermatitis que aparecen como una descamación. Los degradados cambian mucho las características del cuero cabelludo y es importante lavarlo a diario para controlar la grasa y flora microbiana», añade el experto.